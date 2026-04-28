Video: 'काय संबंध? मनू भाकरला वैभव सूर्यवंशीबद्दल प्रश्न का विचारले?' सोशल मीडियावर संतापाची लाट

भारतात गेल्या काही वर्षांपासून युवा खेळाडूंनी कमालीची कामगिरी केली आहे. यामध्ये युवा महिला नेमबाज मनू भाकर (Manu Bhaker) हिचाही समावेश आहे. तिने २०२४ ऑलिम्पिकमध्ये (Olympic 2024) इतिहासही घडवला होता. मात्र सध्या तिला भारताचा १५ वर्षीय क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशीबाबत (Vaibhav Sooryavanshi) प्रश्न विचारल्याने चर्चेत आली आहे. तिला वैभवबद्दल प्रश्न विचारल्याबद्दल बऱ्याच प्रतिक्रिया उमटत आहेत. .IPL 2026, Purple Cap: भुवनेश्वर कुमारने बुमराहच्या पंक्तीत स्थानही मिळवलं अन् पर्पल कॅपही डोक्यावर चढवली; शर्यतीत टॉप-५ कोण?.मनू भाकर हिला नॅशनल रायफल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या ७५ व्या वर्धापनदिनानिमित्त दिल्लीमध्ये झालेल्या कार्यक्रमावेळी दिला वैभव सूर्यवंशीबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. त्याबाबत बोलताना मनू भाकर म्हणाली, 'मी असे म्हणेल की जर त्याला मिळणारे मार्गदर्शन चांगले असेल, संगत चांगली असेल आणि त्याच्या आजूबाजूची माणसं चांगली असेल, तर वय हा केवळ आकडा आहे. प्रतिभेसाठी वयाचा प्रश्न येत नाही. ६० व्या वर्षीही चांगल्या गोष्टी होऊ शकतात आणि वयाच्या ६ व्या वर्षीही होऊ शकतात. त्यामुळे जर त्याच्या आजुबाजूच्या लोकांनी त्याला चांगले मार्गदर्शन केले, तर मला खात्री आहे, तो पुढचा मोठा स्टार असेल.'.दरम्यान २४ वर्षीय मनू भाकरला वैभवबद्दल प्रश्न विचारल्याने अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी म्हटले आहे की ती नेमबाद असून तिने तिच्या खेळात यश मिळवलं आहे. तिला वैभवबद्दल प्रश्नविचारणं चूकीचं आहे. आयपीएलमधील कोलकाता नाईट रायडर्सचे माजी संघव्यवस्थापक जॉय भट्टाचार्य यांनीही याबाबत प्रश्न उपस्थित केला असून तिला क्रिकेटबद्दलप प्रश्न विचारणं हे तिच्या यशाचा अपमान असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे..IPL 2026 Qualification: दिल्लीचा पाचवा पराभव, पण अद्यापही Play off ची संधी; कसे आहे पुढचं समीकरण.जॉय भट्टाचार्य यांनी लिहिले की 'ती ऑलिम्पिक पदक विजेती आहे. तिला वैभव सूर्यवंशीबाबत काय वाटतं हे विचारणं तिच्या यशाचा आणि तिच्या खेळाचा अपमान करण्यासारखं आहे. क्रिकेटचं असंही या देशात वर्चस्व आहे, तुमच्या स्पोर्ट्स एडिटरला वैभव सूर्यवंशीच्या बातमीसाठी दुसऱ्या एखाद्या सेलिब्रेटीच्या विधानाची गरज नाही. आणखी एक म्हणजे पुढच्यावेळी वैभव सूर्यवंशीला मनू भाकरबद्दल प्रश्न विचारा आणि पाहा काय होतं.'.२४ वर्षीय मनू भाकर हिने २०२४ ऑलिम्पिकमध्ये दोन कांस्य पदकं जिंकली होती. तिने १० मीटर पिस्तुल प्रकारात महिला एकेरी आणि मिश्र सांघिक गटात ही पदकं जिंकली होती. ती ऑलिम्पिक मेडल जिंकणारी पहिली भारतीय महिला नेमबाज आहे. तसेच एकाच ऑलिम्पिक स्पर्धेत दोन पदके जिंकणारी पहिली भारतीय खेळाडू आहे.दरम्यान, वैभव सूर्यवंशीबाबत सांगायचे झाले, तर तो सध्या आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्स संघाकडून खेळत आहे. त्याने काही दिवसांपूर्वीच १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप भारतीय संघाला जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता.