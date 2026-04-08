IPL 2026, RR vs MI: मुंबई इंडियन्सने 'त्या' मॅचविनर खेळाडूला राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध का खेळवलं नाही? कोचने केला मोठा खुलासा

RR vs MI, Marathi News: पाच वेळचे विजेते मुंबई इंडियन्सला राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध आयपीएल २०२६ स्पर्धेत मंगळवारी (८ एप्रिल) पराभवाचा सामना करावा लागला. हा मुंबई इंडियन्सचा तीन सामन्यांतील सलग दुसरा पराभव आहे. मुंबईने या हंगामाची सुरुवात कोलकाता नाईट रायडर्सला पराभूत करत दणक्यात केली होती. मात्र त्यानंतर मुंबई इंडियन्सला (Mumbai Indians) दिल्ली कॅपिटल्स आणि राजस्थान रॉयल्स या संघांविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यानंतर अनेकांना प्रश्न पडला की मुंबई इंडियन्सने पहिल्या दिल्लीविरुद्धच्या सामन्यात खेळवलेल्या मिचेल सँटेनरला (Mitchell Santner) या सामन्यात का खेळवलं नाही. .IPL 2026, DC vs GT: गुजरातला कर्णधार गिलच्या कमबॅकची, तर दिल्लीला केएल राहुलच्या योगदानाची प्रतीक्षा; कशी असेल प्लेइंग-११.न्यूझीलंडचा टी२० कर्णधार असलेला मिचेल सँटेनरची फिरकी गोलंदाजी प्रभावी आहे. मात्र तो न खेळण्यामागचे कारण मुंबई इंडियन्सचा प्रशिक्षक माहेला जयवर्धने (Mahela Jayawardene) यांनी सांगितले आहे. सँटेनरने दिल्लीविरुद्ध गोलंदाजी करताना फक्त २२ धावा देत २ विकेट्स घेतल्या होत्या. पण त्याच्या जागेवर राजस्थानविरुद्ध अल्लाह गझनफर खेळला. मुंबईने या सामन्यासाठी तीन बदल केले होते. आजारपणातून बरा झालेला कर्णधार हार्दिक पांड्या या सामन्यात परतला, तसेच ट्रेंट बोल्टलाही या सामन्यासाठी खेळवण्यात आले. त्यामुळे कॉर्बिन बॉश आणि मयंक मार्कंडे यांना बाहेर व्हावे लागले..दरम्यान, मिचेल सँटेनरला न खेळण्यामागचं कारण सांगताना जयवर्धने यांनी सांगितले की 'मिचेलला मागच्या सामन्यात छोटी दुखापत झाली आहे. त्यामुळे खबरदारी घेण्यात आली, तो या सामन्यासाठी १०० टक्के तयार नव्हता. आशा आहे की तो पुढच्या सामन्यात खेळेल.'सँटेनरला दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध खेळताना १४ व्या षटकात चौकार आडवताना डाव्या खांद्याला दुखापत झाली होती. त्यांनंतर त्याने गोलंदाजीही केली नव्हती..त्याच्या जागेवर संधी मिळालेल्या गझनफरनेही राजस्थानविरुद्ध चांगली गोलंदाजी केली होती. त्याने २ षटकात २ बाद २१ धावा केल्या. तो या सामन्यात मुंबईसाठी किफायतशीर गोलंदाजी करताना दुसरा गोलंदाज होता.याशिवाय मुंबई इंडियन्ससाठी अद्याप विल जॅक्सही खेळलेला नाही. याबाबत सांगताना जयवर्धनेने स्पष्ट केले की तो अद्याप संघात सामील झालेला नाही. तो लवकरच संघाशी जोडला जाईल अशी त्यांना अपेक्षा आहे..IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी भविष्यातील मुंबई इंडियन्सचा खेळाडू... RR vs MI सामन्यानंतर कोणी केला हा दावा? कसं आहे शक्य?.राजस्थानविरुद्ध गुवाहाटीला झालेला सामना पावसामुळे ११ - ११ षटकांचा करण्यात आला होता. यावेळी राजस्थानने ११ षटकात ३ बाद १५० धावा केल्या. पण मुंबईला ११ षटकात ९ बाद १२३ धावाच करता आल्या.