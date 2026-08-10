Cricket

IND vs SL, Test: साई सुदर्शनच्या जागी सरफराजच का? ऋतुराज गायकवाडचा पत्ता कट होण्यामागचं कारण आलं समोर!

Sarfaraz Khan Over Ruturaj Gaikwad Selection reason: भारतीय संघाला १५ ऑगस्टपासून श्रीलंकेविरुद्ध कसोटी मालिका खेळायची आहे. या मालिकेतून साई सुदर्शनला दुखापतीमुळे बाहेर व्हावे लागले असून त्याच्याऐवजी सर्फराज खानची बदली खेळाडू म्हणून निवड झाली. या जागेसाठी ऋतुराज गायकवाडचा विचार का झाला नाही, जाणून घ्या.
India vs Sri Lanka Test

Sarfaraz Khan | Ruturaj Gaikwad

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IND vs SL Test marathi news: भारतीय क्रिकेट संघाला सध्या दुखापतींनी घेरलं आहे. अनेक प्रमुख खेळाडू दुखापतींमुळे सध्या भारतीय संघातून बाहेर आहेत. आगामी श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतून जसप्रीत बुमराहपाठोपाठ (Jasprit Bumrah) साई सुदर्शनलाही (Sai Sudharsan) माघार घ्यावी लागली आहे. त्याच्या पायाच्या अंगठ्याची दुखापत अद्याप बरी झालेली नाही.

खरंतर सुदर्शनने गेल्या काही कसोटी सामन्यात तिसऱ्या क्रमांकावर दावा ठोकला होता. त्याने काही दिवसांपूर्वी भारतीय अ संघाकडून खेळताना श्रीलंकेत चांगली कामगिरी केली होती, त्यामुळे त्याच्याकडून या १५ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या कसोटी मालिकेत मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र त्याला आता दुखापतीमुळे बाहेर व्हावे लागले आहे. त्याच्याऐवजी मुंबईचा फलंदाज सर्फराज खानची बदली खेळाडू म्हणून बीसीसीआयने निवड केली आहे.

India vs Sri Lanka Test
IND vs SLC XI Warm up: टीम इंडियाने सहज जिंकला सराव सामना! आता सुरू होणार खरी परीक्षा, पाहा कसोटी मालिकेचे वेळापत्रक
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Ruturaj Gaikwad
test cricket
India vs Sri Lanka
Sri Lanka Cricket
cricket news today
latest cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com