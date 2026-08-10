IND vs SL, Test: साई सुदर्शनच्या जागी सरफराजच का? ऋतुराज गायकवाडचा पत्ता कट होण्यामागचं कारण आलं समोर!

IND vs SL Test marathi news: भारतीय क्रिकेट संघाला सध्या दुखापतींनी घेरलं आहे. अनेक प्रमुख खेळाडू दुखापतींमुळे सध्या भारतीय संघातून बाहेर आहेत. आगामी श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतून जसप्रीत बुमराहपाठोपाठ (Jasprit Bumrah) साई सुदर्शनलाही (Sai Sudharsan) माघार घ्यावी लागली आहे. त्याच्या पायाच्या अंगठ्याची दुखापत अद्याप बरी झालेली नाही. खरंतर सुदर्शनने गेल्या काही कसोटी सामन्यात तिसऱ्या क्रमांकावर दावा ठोकला होता. त्याने काही दिवसांपूर्वी भारतीय अ संघाकडून खेळताना श्रीलंकेत चांगली कामगिरी केली होती, त्यामुळे त्याच्याकडून या १५ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या कसोटी मालिकेत मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र त्याला आता दुखापतीमुळे बाहेर व्हावे लागले आहे. त्याच्याऐवजी मुंबईचा फलंदाज सर्फराज खानची बदली खेळाडू म्हणून बीसीसीआयने निवड केली आहे. .IND vs SLC XI Warm up: टीम इंडियाने सहज जिंकला सराव सामना! आता सुरू होणार खरी परीक्षा, पाहा कसोटी मालिकेचे वेळापत्रक.सर्फराजने भारतासाठी शेवटचा कसोटी सामना नोव्हेंबर २०२४ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला होता. त्यानंतर त्याला भारतीय संघात संधी मिळाली नव्हती. मात्र त्याने त्याचं वजन कमी करण्यासोबतच सातत्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केली. मात्र असे असलतानाही त्याला भारताच्या संघात गेल्या दीड वर्षात पुनरागमन करता आले नव्हते. मात्र अखेर त्याचे भारताच्या संघात पुनरागमन झाले आहे..तथापि, सर्फराजची निवड आत्ता झाली असली, तरी काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सर्फराज बदली खेळाडूसाठी पहिली पसंती नव्हता, तर ऋतुराज गायकवाड होता. मात्र गेल्या महिन्यात श्रीलंकेत झालेल्या भारतीय अ संघाच्या कसोटी मालिकेत ऋतुराजची फारशी चांगली कामगिरी झाली नाही, त्यामुळे त्याच्याऐवजी सर्फराजवर निवड समितीने अधिक विश्वास दाखवला..टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार श्रीलंकेत फिरकी गोलंदाजीला पोषक वातावरण असल्याने तिथे खेळू शकणारा खेळाडू हवा होता. २८ वर्षीय सर्फराजची प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील सरासरी ६२ सामन्यांत ६४ आहे. तसेच तो फिरकी गोलंदाजी चांगली खेळू शकतो. ऋतुराजची प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील सरासरी ४७ सामन्यात ४४ इतकी आहे. त्याने गेल्या महिन्यात श्रीलंका अ संघाविरुद्ध कसोटीत तीन डावात २२, १ आणि नाबाद १३ अशा धावा केल्या होत्या..IND vs SL 1st Test: सर्फराज खानची एन्ट्री, पण नाही मिळणार खेळण्याची संधी! पहिल्या कसोटीसाठी कशी असेल भारताची Playing XI?.ऋतुराजशिवाय आंध्र प्रदेशचा शेख राशिद हा देखील बदली खेळाडू म्हणून पर्याय होता. मात्र श्रीलंकेविरुद्ध होणारी कसोटी मालिका ही वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचा भाग आहे. त्यामुळे निवड समितीने नव्या खेळाडूला घेण्याची जोखीम पत्करण्यापेक्षा अनुभवी सर्फराज खानला संधी देण्याचा पर्याय निवडला.सर्फराजने आत्तापर्यंत ६२ प्रथम श्रेणी क्रिकेट सामन्यांमध्ये ६४.७३ च्या सरासरीने १७ शतके आणि १६ अर्धशतकांसह ५११४ धावा केल्या आहेत. त्याने यातील ६ कसोटी सामने भारतासाठी खेळले असून १ शतक आणि ३ अर्धशतकांसह ३७१ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.