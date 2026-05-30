Cricket

ना शुभमन गिल, ना सूर्यकुमार... Asian Games साठीच्या संभाव्य भारतीय संघाच्या यादीतून नावं गायब; जाणून घ्या कारण

Asian Games 2026, BCCI’s longlist to IOA: सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धा होणार असून यात भारताचा टी२० संघही सहभागी होणार आहे. या संघासाठी बीसीसीआयने संभावित ३० खेळाडूंची यादीत IOA कडे सुपूर्त केली आहे. यात शुभमन गिल आणि सूर्यकुमार यादवचे नाव नाही.
Shubman Gill - Suryakumar Yadav

Shubman Gill - Suryakumar Yadav

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Asian Games Cricket India, Marathi News: आशियाई क्रीडा स्पर्धा यावर्षी १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर दरम्यान जपानमधील आयची-नागोया येथे होणार आहे. या स्पर्धेत क्रिकेटचाही समावेश असून माजी सुवर्णपदक विजेता भारतीय संघही (Team India) सहभागी होणार आहे. या स्पर्धेसाठी आता बीसीसीआयने IOA ला भारतीय संघातील संभाव्य ३० खेळाडूंची यादी सुपूर्द केली आहे.

मात्र यामध्ये भारताचा वनडे आणि कसोटी कर्णधार शुभमन गिल (Shubman Gill) आणि टी२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) यांचे नाव या ३० जणांच्या संभाव्य संघात नाही. या स्पर्धेत पुरुषांचे क्रिकेट सामने २४ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर दरम्यान होईल.

Shubman Gill - Suryakumar Yadav
IPL फायनलपूर्वी RCB चाहत्यांना मोठा धक्का! सेलिब्रेशनवर पोलिसांकडून बंदी; मोठी अ‍ॅडव्हायजरी जारी
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Team India
Team India Squad
Surya kumar Yadav
cricket news today
Shubman Gill
Asian Games
Vaibhav Suryavanshi
latest cricket news