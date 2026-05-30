ना शुभमन गिल, ना सूर्यकुमार... Asian Games साठीच्या संभाव्य भारतीय संघाच्या यादीतून नावं गायब; जाणून घ्या कारण

Asian Games Cricket India, Marathi News: आशियाई क्रीडा स्पर्धा यावर्षी १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर दरम्यान जपानमधील आयची-नागोया येथे होणार आहे. या स्पर्धेत क्रिकेटचाही समावेश असून माजी सुवर्णपदक विजेता भारतीय संघही (Team India) सहभागी होणार आहे. या स्पर्धेसाठी आता बीसीसीआयने IOA ला भारतीय संघातील संभाव्य ३० खेळाडूंची यादी सुपूर्द केली आहे. मात्र यामध्ये भारताचा वनडे आणि कसोटी कर्णधार शुभमन गिल (Shubman Gill) आणि टी२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) यांचे नाव या ३० जणांच्या संभाव्य संघात नाही. या स्पर्धेत पुरुषांचे क्रिकेट सामने २४ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर दरम्यान होईल. .दरम्यान, बीसीसीआयला (BCC) येत्या काळा दोन संघ निवडावे लागणार आहेत. कारण भारतीय संघाला २७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडे आणि टी२० मालिका खेळायची आहे. याचवेळी आशियाई क्रीडा स्पर्धा (Asian Games) होणार आहेत. याच कारणामुळे शुभमन गिलचे नाव आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठीच्या संभाव्य खेळाडूंमध्ये नाही. कारण तो वनडे संघाचा कर्णधार आहे. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कपसाठीची तयारी भारतीय संघ आगामी मालिकांमधून करणार आहे. त्यामुळे गिल वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडे मालिकेत नेतृत्व करण्याची शक्यता आहे..याशिवाय २०२६ टी२० वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादव आता भारतीय टी२० संघाच्या भविष्यातील योजनेत नसल्याची शक्यता दाट आहे. कारण आता २०२८ मध्ये होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कप आणि ऑलिम्पिकसाठी भारताच्या टी२० संघाची संघबांधणी सुरू होईल. यात सूर्यकुमारचा विचार होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे त्याला आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठीही संभाव्य संघात स्थान देण्यात आले नसल्याची चर्चा आहे.दरम्यान, आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय संघाचे नेतृत्व करण्यासाठी श्रेयस अय्यर, संजू सॅमसन आणि तिलक वर्मा हे प्रबळ दावेदार असतील. गेल्यावेळी ऋतुराजच्या नेतृत्वात खेळताना भारतीय संघाने आशियाई स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले होते..याशिवाय संभाव्य ३० जणांच्या यादीत जसप्रीत बुमराहचेही नाव आहे. पण त्याची अंतिम संघात निवड होण्याची शक्यता कमी आहे, कारण तोही वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडे आणि टी२० मालिका खेळताना दिसू शकतो. तसेच हर्षित राणा या स्पर्धेपर्यंत पूर्ण तंदुरुस्त होण्याची शक्यता असल्याने त्याचेही नाव संभाव्य संघात आहे. त्याच्यासोबत अर्शदीप सिंग, खलील अहमद आणि प्रसिद्ध कृष्णा या वेगवान गोलंदाजांचे नाव या यादीत आहे. फिरकी गोलंदाजांमध्ये कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर आणि हर्ष दुबे यांची नावं या यादीत आहेत.तसेच संघात १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्याच्यासोबत अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, रिषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रिंकु सिंग यांचाही समावेश आहे..आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ साठी भारतीय पुरुष संघाचे संभाव्य ३० खेळाडूयशस्वी जैस्वाल, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर, रिषभ पंत (यष्टीरक्षक), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंग, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, आयुष बडोनी, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल, खलील अहमद, ऋतुराज गायकवाड, रवी बिश्नोई, शाहबाज अहमद, शिवम दुबे, विपराज निगम, हर्षित राणा, यश ठाकूर, वॉशिंग्टन सुंदर.