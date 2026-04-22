IPL

IPL 2026: कर्णधाराच्याच फॉर्मची चिंता; राजस्थानच्या रियान परागसह मधल्या फळीकडून योगदान अपेक्षित, कशी असेल Playing XI

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals: राजस्थान रॉयल्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यातील महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी रियान परागच्या फॉर्मची चिंता वाढली आहे. मधल्या फळीतील फलंदाजांनी कामगिरी सुधारण्याची गरज आहे.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लखनौ : पहिल्या चार लढतींमध्ये विजय मिळवल्यानंतर राजस्थान रॉयल्स संघाला मागील दोन लढतींमध्ये हार पत्करावी लागली. कर्णधार रियान पराग व मधल्या फळीतील फलंदाजांचा सुमार फॉर्म राजस्थानसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर राजस्थानचा संघ आज (ता. २२) लखनौ सुपर जायंट्स‌शी सामना करणार आहे.

Cricket
Rajasthan Royals
Lucknow Super Giants
Riyan Parag
Vaibhav Suryavanshi

