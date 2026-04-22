IPL 2026: कर्णधाराच्याच फॉर्मची चिंता; राजस्थानच्या रियान परागसह मधल्या फळीकडून योगदान अपेक्षित, कशी असेल Playing XI

लखनौ : पहिल्या चार लढतींमध्ये विजय मिळवल्यानंतर राजस्थान रॉयल्स संघाला मागील दोन लढतींमध्ये हार पत्करावी लागली. कर्णधार रियान पराग व मधल्या फळीतील फलंदाजांचा सुमार फॉर्म राजस्थानसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर राजस्थानचा संघ आज (ता. २२) लखनौ सुपर जायंट्सशी सामना करणार आहे..लखनौच्या संघाला सहा सामन्यांमधून फक्त दोनच लढतींत विजय मिळवता आलेला आहे. यामुळे सध्या तरी लखनौविरुद्धच्या लढतीत राजस्थानचे पारडे जड दिसून येत आहे. राजस्थानचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीच्या फलंदाजीकडे याही लढतीत नजरा खिळलेल्या असणार आहेत..राजस्थानने पहिल्या चार लढतींत चेन्नई, गुजरात, मुंबई व बंगळूर संघांवर मात करीत वर्चस्व गाजवले; मात्र त्यानंतर हैदराबादविरुद्धच्या लढतीत त्यांना ५७ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. अवघ्या नऊ धावांमध्ये त्यांनी पाच फलंदाज गमावले. कोलकता संघाविरुद्धच्या लढतीत रिंकू सिंगचा आठ धावांवर आंद्रे बर्गरने झेल सोडला आणि तिथून सामन्याला कलाटणी मिळाली. मागील दोन लढतींमध्ये राजस्थानच्या संघाकडून अक्षम्य चुका झाल्या. याचा फटका त्यांना बसला..राजस्थानची फलंदाजी विभागाची मदार वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयस्वाल व ध्रुव जुरेल या पहिल्या तीन क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्यांवर अवलंबून असणार आहे. या तीन फलंदाजांनी चमक दाखवल्यास राजस्थानचा विजय सुकर होतो. या तीन फलंदाजांकडून निराशा झाल्यास त्यांचा पाय खोलात जातो..राजस्थानचे फलंदाजी प्रशिक्षक विक्रम राठोड यांनी कर्णधार रियान परागची पाठराखण केली आहे. ते म्हणाले, की प्रत्येक खेळाडू हा प्रत्येक लढतीत छान खेळ करू शकत नाही. काही खेळाडू चमकतील, तर काही खेळाडूंकडून निराशा होईल. रियान पराग लवकरच फॉर्ममध्ये येईल. तो स्वत:च्या बळावर राजस्थानला जिंकून देईल..लखनौ संघाचा गोलंदाजी विभाग निराशाजनक कामगिरी करीत आहे. मोहम्मद शमी, आवेश खान या वेगवान गोलंदाजांकडून निराशा होत आहे. मणीमारन सिद्धार्थ याच्या गोलंदाजीवरही लूट होत आहे. गोलंदाजी विभागात सुधारणेची गरज आहे. अगदी त्याचप्रमाणे फलंदाजी विभागाला दबावाखाली खेळ उंचावण्याची आवश्यकता आहे. आयुष बदोनी, मिचेल मार्श, रिषभ पंत, निकोलस पुरन, एडन मार्करम या स्टार खेळाडूंना प्रतिमेला साजेशी कामगिरी करावी लागणार आहे..संभावित प्लेइंग इलेव्हनलखनऊ सुपर जायंट्स (LSG): मिचेल मार्श, आयुष बडोनी, ऋषभ पंत (कप्तान), निकोलस पूरन, एडम मार्करम, मोहसिन खान, आवेश खान, मणिमारन सिद्धार्थ, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादवराजस्थान रॉयल्स (RR): यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, एन बर्गर, रवि बिश्नोई, बृजेश शर्मा.