Will MS Dhoni Play IPL 2027? महेंद्रसिंग धोनी पुढच्या वर्षी पिवळ्या जर्सीत दिसेल का? ऋतुराज गायकवाडचं उत्तर, नेमकं काय म्हणाला?

Ruturaj Gaikwad reaction on MS Dhoni retirement rumours : गुजरात टायनट्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये गुरुवारी चेन्नई सुपर किंग्सवर दणदणीत विजय मिळवला. GT च्या २२९ धावांचा पाठलाग करणाऱ्या CSK चा संघ १३.४ षटकांत १४० धावांत तंबूत परतला. CSK हा आयपीएल इतिहासातील धावांच्या बाबतीत सर्वात मोठा पराभव ठरला. या निकालसह चेन्नई प्ले ऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडले आणि त्यांना १२ गुणांसह स्पर्धेचा निरोप घ्यावा लागला. पण, या सामन्यानंतर कर्णधार ऋतुराज गायकवाड ( Ruturaj Gaikwad) समोर एक प्रश्न आला, तो म्हणजे महेंद्रसिंग धोनी ( MS Dhoni) पुढच्या वर्षी आयपीएल खेळेल का?.शुभमन गिल व साई सुदर्शन यांच्या १२५ धावांच्या सलामीने अनेक विक्रम मोडले. शुभमन ३७ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ६४ धावांवर माघारी परतला. साईने ५३ चेंडूंत ७ चौकार व ४ षकटारांसह ८४ धावा केल्या, तर जॉस बटलरने २७ चेंडूंत ५ चौकार व ४ षटकारांसह नाबाद ५७ धावा चोपल्या. गुजरातने ४ बाद २२९ धावांचा डोंगर उभा केला आणि प्रत्युत्तरात CSK चा निम्मा संघ ६३ धावांवर तंबूत परतला होता. मोहम्मद सिराजने पॉवर प्लेमध्ये तीन धक्के दिले..IPL 2026 Playoff Scenario : चेन्नईचे आव्हान संपुष्टात! गुजरातची Qualifier 1 साठी दावेदारी; आता एका जागेसाठी चार संघांमध्ये स्पर्धा.कार्तिक शर्मा ( १९) , शिवम दुबे ( १७ चेंडूंत ४७ धावा) आणि अंशूल कंबोज ( १९) यांनी संघर्ष करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सामना हातून निसटला होता. सिराज, कागिसो रबाडा व राशिद खान यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. चेन्नईचा पूर्ण संघ १३.४ षटकांत १४० धावांवर गडगडला..सामन्यानंतर ऋतुराज गायकवाड म्हणाला,"आम्हाला धावसंख्या लवकरात लवकर पार करायची होती. जेव्हा तुम्ही २३० धावांचा पाठलाग करत असता, तेव्हा त्या गोलंदाजीच्या आक्रमणासमोर ते सोपे नसते. पॉवरप्लेमध्ये आमची गोलंदाजी चांगली नव्हती. त्यांच्या सलामीवीरांना रोखणे कठीण होते. त्यांना २०० धावांच्या आत रोखण्याची संधी आम्हाला मिळाली होती, पण आम्ही त्यात अपयशी ठरलो. तरीही या संघाचा अभिमान आहे.".GT vs CSK Live: साई सुदर्शन-शुभमन गिलचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! यांच्याशी जो नडला, त्याला यांनी गाडला; IPL मधील सर्वात यशस्वी ओपनर्स....तो पुढे म्हणाला, "रहाणे, रायडू यांच्यानंतर, आमच्याकडे कार्तिक, उर्विल आणि ब्रेविस आहेत. संघात बदल होतोय... कार्तिकमध्ये क्षमता आहे, पण सुधारणेला वाव आहे. उर्विल पहिल्यांदाच संपूर्ण हंगाम खेळत आहे, त्यामुळे त्याच्याकडून अपेक्षा आहेत."महेंद्रसिंग धोनी पुढच्या पर्वात दिसणार का?यावर ऋतुराज म्हणाला, "ते तुम्हाला आणि मला पुढच्या वर्षी कळेल. त्याची अनुपस्थिती आमच्यासाठी खूप मोठी उणीव आहे. तो अखेरच्या षटकांमध्ये येऊन केवळ खेळपट्टीवर टिकून राहून सामन्याचे चित्र पालटू शकतो. पुढच्या हंगामाबद्दल काही सांगता येत नाही, पण सध्या आमच्याकडे जे खेळाडू आहेत, त्यांच्याबद्दल आम्ही खूप आनंदी आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.