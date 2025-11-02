Women's World Cup 2025 Final: दक्षिण आफ्रिकेने भारताविरुद्ध जिंकला टॉस; पावसाच्या व्यत्ययानंतर सामन्याला सुरुवात होणार...; पाहा प्लेइंग इलेव्हन

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेचा बहुप्रतिक्षित अंतिम सामना रविवारी (२ नोव्हेंबर) रंगणार आहे. या अंतिम सामन्यात भारत आणि दक्षिण आफ्रिका विजेतेपदासाठी भिडणार आहेत. नवी मुंबईतील डी वाय पाटीलवर हा सामना होतोय, मात्र सामना सुरू होण्यापूर्वीच पावसाचा व्यत्यय आला. त्यामुळे बराच वेळ प्रतिक्षा करावी लागली. अखेर पाऊस थांबल्यानंतर आणि सामनाधिकाऱ्यांनी हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर अखेर संध्याकाळी ४.३२ वाजता नाणेफेक झाली असून सामना संध्याकाळी ५ वाजता सुरू होणार आहे. या सामन्यात पूर्ण ५०-५० षटकांचा सामना होईल..World Cup 2025 Final: पाऊस असाच सुरू राहिला तर २०-२० षटकांची होईल फायनल! जाणून घ्या कधी व किती वाजता लागू होईल हा नियम....या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका संघाने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यासाठी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केलेला नाही. त्याने सेमीफायनलमध्ये खेळलेला संघच अंतिम सामन्यातही खेळताना दिसणार आहे. .प्लेइंग इलेव्हन -भारतीय महिला: शफाली वर्मा, स्मृती मानधना, जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), दीप्ती शर्मा, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांती गौड, श्री चरणी, रेणुका सिंग ठाकूरदक्षिण आफ्रिका महिला: लॉरा वोल्वार्ड (कर्णधार), ताझमिन ब्रिट्स, ॲनेके बॉश, सुने लुस, मारिझान कॅप, सिनालो जाफ्ता (यष्टीरक्षक), ॲनेरी डेर्कसेन, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको एमलाबा.भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघाने आत्तापर्यंत एकदाही महिला वनडे वर्ल्ड कप जिंकलेला नाही, त्यामुळे यंदा या स्पर्धेला नवा विजेता मिळणार हे निश्चित आहे. विशेष म्हणजे दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला आणि पुरुष संघांनी यांपूर्वी कधीही वनडे वर्ल्ड कपचा अंतिम सामनाही खेळलेला नाही. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिका पहिल्यांदाच वनडे वर्ल्ड कपचा अंतिम सामना खेळताना दिसणार आहे. भारतीय महिला संघाबद्दल सांगायचे झाले, तर त्यांनी तिसऱ्यांदा महिला वनडे वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. याआधी २००५ आणि २०१७ साली भारताने महिला वनडे वर्ल्ड कपचा अंतिम सामना खेळला, मात्र पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यामुळे आता रविवारी दोन्ही संघ पहिले विजेतेपद मिळवण्यासाठी मैदानात उतरणार आहेत..INDW vs SA W World Cup Final: भारत-दक्षिण आफ्रिका फायनल किती वाजता अन् कुठे Live पाहता येणार? जाणून घ्या नवी मुंबईतील हवामानाचा अंदाज.भारत आणि दक्षिण आफ्रिका हे दोन्ही संघ सध्या चांगल्या लयीत आहेत. सेमीफायनलमध्ये दोन्ही संघांनी माजी विजेत्यांना पराभूत केले आहे. भारताने ऑस्ट्रेलियाला, तर दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडला पराभूत करत अंतिम सामना गाठला आहे. आता अंतिम सामन्यात कोण वरचढ ठरणार हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.