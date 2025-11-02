Cricket

Women's World Cup 2025 Final: दक्षिण आफ्रिकेने भारताविरुद्ध जिंकला टॉस; पावसाच्या व्यत्ययानंतर सामन्याला सुरुवात होणार...; पाहा प्लेइंग इलेव्हन

India vs South Africa Women Playing XI: महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेचा अंतिम सामना आज भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात नवी मुंबईत होत आहे. पावसामुळे उशीरा सुरू झालेल्या या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका संघाने नाणेफेक जिंकली आहे.
India vs South Africa | Women's World Cup 2025 Final

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेचा बहुप्रतिक्षित अंतिम सामना रविवारी (२ नोव्हेंबर) रंगणार आहे. या अंतिम सामन्यात भारत आणि दक्षिण आफ्रिका विजेतेपदासाठी भिडणार आहेत.

नवी मुंबईतील डी वाय पाटीलवर हा सामना होतोय, मात्र सामना सुरू होण्यापूर्वीच पावसाचा व्यत्यय आला. त्यामुळे बराच वेळ प्रतिक्षा करावी लागली. अखेर पाऊस थांबल्यानंतर आणि सामनाधिकाऱ्यांनी हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर अखेर संध्याकाळी ४.३२ वाजता नाणेफेक झाली असून सामना संध्याकाळी ५ वाजता सुरू होणार आहे. या सामन्यात पूर्ण ५०-५० षटकांचा सामना होईल.

World Cup 2025 Final: पाऊस असाच सुरू राहिला तर २०-२० षटकांची होईल फायनल! जाणून घ्या कधी व किती वाजता लागू होईल हा नियम...
