WPL 2026 Auction: वर्ल्ड कप गाजवणाऱ्या वुल्फार्ट - लिचफिल्टडही झाल्या कोट्यधीश! कोणत्या संघांनी केलं खरेदी?

Litchfield & Wolvaardt in WPL 2026 Auction: स्टार परदेशी खेळाडूंना मोठी बोली लागली आहे. फोबी लिचफिल्ड आणि लॉरा वूल्फार्ट यांनाही कोट्यवधी रुपयांची बोली लागली. एलिसा हेली मात्र अनसोल्ड राहिली.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ साठी नवी दिल्लीतील लिलावात भारतीय व परदेशी खेळाडूंवर मोठ्या बोली लागल्या.

  • ऑस्ट्रेलियाची फोबी लिचफिल्ड आणि दक्षिण आफ्रिकेची लॉरा वूल्फार्ट यांना मोठी बोली लागली.

  • ऑस्ट्रेलियाची अनुभवी एलिसा हेलीला कोणताही संघाने बोली लावली नाही.

