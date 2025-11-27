WPL 2026 Auction: वर्ल्ड कप गाजवणाऱ्या वुल्फार्ट - लिचफिल्टडही झाल्या कोट्यधीश! कोणत्या संघांनी केलं खरेदी?

वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ साठी नवी दिल्लीतील लिलावात भारतीय व परदेशी खेळाडूंवर मोठ्या बोली लागल्या. ऑस्ट्रेलियाची फोबी लिचफिल्ड आणि दक्षिण आफ्रिकेची लॉरा वूल्फार्ट यांना मोठी बोली लागली. ऑस्ट्रेलियाची अनुभवी एलिसा हेलीला कोणताही संघाने बोली लावली नाही..वूमन्स प्रीमियर लीग (WPL) स्पर्धेचा चौथा सिजन ९ जानेवारी ते ५ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान खेळला जाणार आहे. त्यामुळे केवळ दीडच महिन्याचा कालावधी या स्पर्धेसाठी राहिलेला असताना गुरुवारी (२७ नोव्हेंबर) नवी दिल्लीत खेळाडूंचा लिलावात झाला. या लिलावात अनेक स्टार खेळाडूंना मोठ्या रक्कमेची बोली लागली आहे. या लिलावात दीप्ती शर्माला सध्या सर्वाधिक ३.२० कोटी रुपये मिळाले आहेत. याशिवाय या लिलावात अनेक स्टार परदेशी खेळाडूंचीही नावं होती, ज्यात एलिसा हेली, फोबी लिचफिल्ड, लॉरा वुल्फार्ट अशा खेळाडूंचा समावेश होता..WPL 2026 Auction Live: ३० लाखांहून थेट १.३ कोटी! गावातून आलेली २१ वर्षीय पोरगी झाली कोट्याधीश; कोण आहे Shree Charani?.एलिसा हेली अनसोल्डऑस्ट्रिलिया महिला संघाची कर्णधार एलिसा हेली देखील लिलावात होती. हेली ऑस्ट्रेलियाची अनुभवी यष्टीरक्षक खेळाडू आहे. तिने वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये सलग दोन शतकंही केली होती. तिच्याकडे स्फोटक खेळण्याचे कौशल्यही आहे. मात्र असे असले तरी लिलावात मात्र तिच्यासाठी बोली लावण्यासाठी कोणताच संघ उत्सुक दिसला नाही. ५० लाख तिची मुळ किंमत होती. मात्र गेल्या काही महिन्यात हेली सातत्याने दुखापतीचा समाना करताना दिसली आहे. यामुळे कदाचित तिच्यात कोणत्याही संघाकडून पहिल्या फेरीत तरी रस दाखवण्यात आला नाही..मात्र ऑस्ट्रेलियाचीच युवा फलंदाज फोबी लिचफिल्डला मात्र मोठी बोली लागली. ५० लाख तिची मुळ किंमत होती. तिच्यासाठी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि युपी वॉरियर्स यांच्यात चढाओढ पाहायला मिळाली. ही बोली १.१ कोटीपर्यंत पोहचली. पण तरी वॉरियर्सने नंतर १.२० कोटींची बोली लावली. लिचफिल्ड ऑस्ट्रेलिया संघातील महत्त्वाची फलंदाज असून तिने नुकतेच वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत उपांत्य फेरीत भारताविरुद्ध ७७ चेंडूत शतक ठोकलं होतं. तिने ३०४ धावा या स्पर्धेत केल्या. त्यामुळे तिच्याकडे सर्वाचेच लक्ष होते. आता ती युपी वॉरियर्ससोबत ऑस्ट्रेलियाची माजी कर्णधार मेग लॅनिंगसोबत खेळताना दिसेल. मेग लॅनिंगलाही युपी वॉरियर्सने १.९ कोटींना युपी वॉरियर्सने खरेदी केले आहे. ती यापुर्वी गुजरात जायंट्सकडून खेळली होती. तिने १४ सामन्यांत १९९ धावा केल्या आहेत..WPL 2026 Auction: स्मृती मानधनाचा रेकॉर्ड थोडक्यात वाचला! दीप्ती शर्माच्या बोलीवेळी ट्वीस्ट अन् वर्ल्ड कप स्टारला मिळाले 'इतके' कोटी.लॉरा वूल्फार्टलाही मोठी बोलीदरम्यान, वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामन्यात शतक करणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेची कर्णधार लॉरा वूल्फार्टलाही मोठी बोली लागली आहे. वूल्फार्ट महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज आहे. तसेच तिने २०२५ वर्ल्ड कपमध्येही सर्वाधिक ५७१ धावा ठोकल्या होत्या. त्यामुळे तिच्यासाठीही संघ उत्सुक असतील, असे अपेक्षित होते. लिलावात तसं दिसलंही. तिची मुळ किंमत ३० कोटी रुपये होती. तिला दिल्ली कॅपिटल्सने १.१ कोटी रुपयांना खरेदी केले. त्यामुळे वुल्फार्ट आता दिल्लीकडून खेळताना दिसेल. तिला कर्णधारही केले जाऊ शकते. तिने यापूर्वी गुजरात जायंट्सकडून तीन हंगाम खेळले असून तिने १३ सामन्यांत ३४२ धावा केल्या आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.