WPL 2026 Prize Money: विजेत्या RCB ला अन् उपविजेत्या दिल्लीला किती कोटींचं बक्षीस? पुरस्कार विजेत्या खेळाडूही मालामाल

Full List of Award Winners in WPL 2026 Ceremony: रविवारी (५ फेब्रुवारी) स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले. अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने (RCB) दिल्ली कॅपिटल्सला (DC) ६ विकेट्सने पराभूक करत दुसऱ्यांदा विजेतेपदाची ट्रॉफी जिंकली. यापूर्वी बंगळुरूने स्मृतीच्याच नेतृत्वात विजेतेपदाची ट्रॉफी २०२४ मध्ये जिंकली होती. मात्र दिल्ली कॅपिटल्स संघ सलग चौथ्या हंगामात उपविजेता ठरला आहे. .WPL 2026: स्मृती मानधनाने 'ऑरेंज कॅप' जिंकून कोणत्याच भारतीयाला न जमलेला केला पराक्रम! 'पर्पल कॅप' कोणाच्या नावावर?.यंदाचा WPL चा चौथा हंगाम होता. हा हंगाम पूर्ण झाल्यानंतर सर्व पुरस्कारही विजेत्या संघाला आणि खेळाडूंना देण्यात आले आहेत. यावेळी रोख बक्षीसही विजेत्या-उपविजेत्या संघांना आणि पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंना मिळाले. विजेत्या बंगळुरू संघाला ट्रॉफी आणि ६ कोटी रुपये बक्षीस म्हणून मिळाले, तसेच उपविजेत्या दिल्ली संघाला ३ कोटी रुपये मिळाले. गेल्यावर्षीच्या हंगामातही विजेत्या आणि उपविजेत्या संघांना एवढीच बक्षीस रक्कम मिळाली होती. .याशिवाय स्मृती मानधानेने यंदाच्या हंगामात सर्वाधिक ३७७ धावा करून ऑरेंज कॅप जिंकली, तर गुजरात जायंट्सच्या सोफी डिवाईनने सर्वाधिक १७ विकेट्स घेत पर्पल कॅप जिंकली. त्याबद्दल त्यांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये बक्षीस मिळाले. याशिवाय हंगामातील सर्वोत्तम खेळाडूही डिवाईन ठरली. तिने १७ विकेट्ससह २४३ धावाही केल्या. तसेच दिल्ली कॅपिट्लसची नंदिन शर्मा सर्वोत्तम उदयोन्मुख खेळाडू ठरली. त्यांनाही प्रत्येकी ५ लाख रुपये बक्षीस मिळाले..अंतिम सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने २० षटकात ४ बाद २०३ धावा केल्या होत्या. दिल्लीकडून जेमिमाह रोड्रिग्सने ५७ धावा केल्या होत्या, तर लॉरा वूल्फार्टने ४४ धावा केल्या. चिनेल हेन्रीने नाबाद ३५ धावा केल्या, तर लिझेल लीने ३० चेंडूत ३७ धावा केल्या. बंगळुरूकडून सायली सतघरे, नादिन डी क्लर्क आणि अरुंदती रेड्डी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.त्यानंतर २०४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग बंगळुरूने १९.४ षटकात पूर्ण केला. बंगळुरूकडून स्मृती मानधानाकडून ४१ चेंडूत ८७ धावांची खेळी केली. जॉर्जिया वॉलने ५४ चेंडूत ७९ धावांची खेळी केली. दिल्लीकडून चिनेल हेन्रीने २ विकेट्स घेतल्या..WPL 2026 Winner: स्मृती मानधानाच्या RCB ने इतिहास रचला, दुसऱ्यांदा जिंकले जेतेपद; दिल्ली सलग चौथ्यांदा फायनलमध्ये पराभूत.WPL 2026 मधील पुरस्कार आणि बक्षीस रक्कमविजेते - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (६ कोटी)उपविजेते - दिल्ली कॅपिटल्स (३ कोटी)उदयोन्मुख खेळाडू - नंदिनी शर्मा (दिल्ली कॅपिटल्स) (५ लाख)हंगामातील सर्वोत्तम खेळाडू - सोफी डिवाईन (गुजरात जायंट्स) (५ लाख)ऑरेंज कॅप - स्मृती मानधना (रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू) (५ लाख)पर्पल कॅप - सोफी डिवाईन (गुजरात जायंट्स) (५ लाख)सर्वाधिक षटकार - हरमनप्रीत कौर (मुंबई इंडियन्स) (५ लाख)सर्वोत्तम स्ट्राईक रेट - ग्रेस हॅरिस (रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू) (५ लाख)सर्वोत्तम झेल - लुसी हेमिल्टन (दिल्ली कॅपिटल्स) (५ लाख)सर्वाधिक डॉट बॉल - लॉरेन बेल (रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू) (५ लाख)फेअर प्ले ऍवॉर्ड - मुंबई इंडियन्स (५ लाख).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.