Kiran Navgire WPL 2027 auction price and team : महिला प्रीमिअर लीग २०२७ च्या लिलावात महाराष्ट्राची क्रिकेटपटू किरण नवगिरे हिच्यावर दिल्ली कॅपिटल्सने मोठा विश्वास दाखवला आहे. सोलापूरच्या शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या किरणला दिल्लीच्या संघाने ७५ लाख रुपयांना आपल्या ताफ्यात सामील केले. तिच्यासाठी मुंबई इंडियन्सनेही जोरदार प्रयत्न केले, पण त्यांना माघार घ्यावी लागली. महिला प्रीमिअर लीगच्या पुढील पर्वासाठी कोची येथे लिलाव सुरू आहे आणि पहिल्या टप्प्यात बरेच आश्चर्यकारक प्रसंग पाहायला मिळाले. .या लिलावात २७ जागांसाठी १४६ खेळाडू स्पर्धा करत आहेत आणि यात ११९ भारतीय व २७ परदेशी खेळाडूंचा समावेश आहे. भारतीय खेळाडूंमध्ये आंतरराष्ट्रीय सामने खेळलेले २२, तर आंतरराष्ट्रीय सामने न खेळलेले ९७ खेळाडू आहेत. लिलावाच्या पहिल्या टप्प्यात राघवी बिस्त, तेजल हसबनीस, सोफीया डंक्ली, आयुष सोनी या अनसोल्ड राहिल्यानंतर किरण नवगिरेचे नाव आले. तिच्यासाठी मुंबई इंडियन्सने पहिला पॅडल उचलला...Hardik Pandya Trade Speculation: नाद नाय करायचा.. हार्दिकसाठी एक नव्हे सहा फ्रँचायझी मैदानावर! शिवम, रिंकू, यशस्वी, इशान यांना ट्रेड करायला तयार... मोठ्या हालचाली.४० लाख मुळ किंमत असलेल्या किरणसाठी मुंबई व दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात चुरस पाहायला मिळाली. यूपी वॉरियर्सने तिला रिलीज केल्यानंतर आक्रमक फलंदाज कोणत्या संघात जाईल याची उत्सुकता होती. दिल्ली व मुंबई यांच्यात ७० लाखांपर्यंत बोली गेली, परंतु DC ने ७५ लाखांचा पॅडल उचलला आणि MI ने माघार घेतली. कारण, त्यांच्या पर्समध्ये केवळ ९० लाखच आहेत आणि त्यापैकी ७५ लाख एकट्या किरणसाठी मोजणे त्यांना परवडणारे नव्हते..Who is Kiran Navgire?किरण ही भारताची स्फोटक फलंदाज आहे आणि मैदानावर तिच्या गगनचुंबी षटकारांमुळे आणि आक्रमक फलंदाजीमुळे तिला "महिला क्रिकेटमधील धोनी" म्हणून ओळखले जाते. किरणच्या नावावर महिला ट्वेंटी-२० क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात वेगवान शतक झळकावण्याचा जागतिक विक्रम आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये वरिष्ठ महिला टी-२० ट्रॉफीमध्ये महाराष्ट्राकडून खेळताना तिने पंजाबविरुद्ध अवघ्या ३४ चेंडूत शतक ठोकले होते. तिने ३५ चेंडूंत नाबाद १०६ धावांची वादळी खेळी केली होती..Shocking NEERAJ YADAV DEATH : भारताला तीन आशियाई सुवर्णपदकं जिंकून देणाऱ्या भालाफेकपटूची आत्महत्या... राहत्या घरात जे घडलं, ते पाहून सर्व हादरले.किरणचा जन्म महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील मिरे या छोट्या गावात एका शेतकरी कुटुंबात झाला. तिचे कुटुंब सुरुवातीला पत्र्याच्या दोन खोल्यांच्या घरात राहत होते. घरची परिस्थिती बेताची असतानाही तिने हा टप्पा गाठला. ती शेतात ट्रॅक्टर चालवण्यापासून ते भालाफेक करण्यापर्यंतच्या प्रवासातून पुढे आली आहे. क्रिकेटमध्ये येण्यापूर्वी किरण ही एक ऍथलीट होती. तिने भालाफेक व गोळाफेक आणि १०० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत आपल्या कॉलेजचे प्रतिनिधित्व केले होते. तिने क्रिकेटचे कोणतेही औपचारिक प्रशिक्षण घेतलेले नाही, तिची ही ताकद उपजत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.