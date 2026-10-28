Cricket

WPL 2027 Auction: सोलापूरच्या शेतकरी कुटुंबातील 'किरण' DCच्या ताफ्यात; मुंबई इंडियन्सकडून जोरदार प्रयत्न, पण.. कोण आहे Kiran Navgire?

Why did Mumbai Indians withdraw from Kiran Navgire bidding? सोलापूरच्या शेतकरी कुटुंबातील किरण नवगिरे WPL 2027 च्या लिलावात ७५ लाख रुपयांना दिल्ली कॅपिटल्सच्या ताफ्यात दाखल झाली. मुंबई इंडियन्सनेही बोली लावली, पण अखेर माघार घेतली.
Kiran Navgire | WPL 2027 auction

Kiran Navgire sold to Delhi Capitals for ₹75 lakh in WPL 2027 auction

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Kiran Navgire WPL 2027 auction price and team : महिला प्रीमिअर लीग २०२७ च्या लिलावात महाराष्ट्राची क्रिकेटपटू किरण नवगिरे हिच्यावर दिल्ली कॅपिटल्सने मोठा विश्वास दाखवला आहे. सोलापूरच्या शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या किरणला दिल्लीच्या संघाने ७५ लाख रुपयांना आपल्या ताफ्यात सामील केले. तिच्यासाठी मुंबई इंडियन्सनेही जोरदार प्रयत्न केले, पण त्यांना माघार घ्यावी लागली. महिला प्रीमिअर लीगच्या पुढील पर्वासाठी कोची येथे लिलाव सुरू आहे आणि पहिल्या टप्प्यात बरेच आश्चर्यकारक प्रसंग पाहायला मिळाले.

Loading content, please wait...
sports
Delhi Capitals
Cricket News
Mumbai Indians
womens cricket
Womens Cricketer
Solapur
Women's Premier League
Marathi News Esakal
www.esakal.com