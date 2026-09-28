WPL 2027 Retaintion Full List: गुजरातने तब्बल १५ खेळाडूंवर दाखवला विश्वास, तर RCB-MI संघात कर्णधारांसह प्रमुख खेळाडू रिटेन

WPL 2027 Retention Full List of All Teams: वूमन्स प्रीमियर लीगचा पाचवा हंगाम पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच खेळला जाणार आहे. त्यामुळे त्यासाठी पाचही संघांची तयारी सुरू असून २८ ऑक्टोबरला कोचीमध्ये खेळाडूंचा लिलाव होणार आहे. पण त्याआधी सर्व ५ संघांना संघाच कायम केलेल्या आणि संघातून करारमुक्त केलेल्या (Retention) खेळाडूंची यादीत जाहीर करण्याची २८ सप्टेंबर अंतिम तारीख होती. त्यानुसार सोमवारी (२८ सप्टेंबर) सर्व ५ संघांनी आपली रिटेन्शन लिस्ट जाहीर केली आहे. .BCCI ची मोठी घोषणा! WPL 2027 च्या तारखा जाहीर; २८ ऑक्टोबरला ऑक्शन, फ्रँचायझीला या महिन्याची दिलीय डेडलाईन, नेमकं काय? .WPL 2027 हंगाम पुढच्या वर्षी १४ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारी दरम्यान खेळला जाणार आहेत. दरम्यान, WPL मध्ये प्रत्येक फ्रँचायझीला १८ खेळाडू संघात ठेवण्याची परवानगी आहे, यात ६ परदेशी खेळाडू असू शकतात. तसेच प्रत्येक फ्रँचायझीसाठी १५ कोटी पर्स उपलब्ध आहे. त्यामुळे या पर्समध्ये सर्वोत्तम संघ तयार करण्याचा प्रयत्न सर्व फ्रँचायझींचा आहे..दरम्यान, WPL 2027 साठी जवळपास पाचही फ्रँचायझींनी आपला कोअर ग्रुप कायम ठेवला आहे. मुंबई इंडियन्सनेही हरमनप्रीत कौरसह हेली मॅथ्यूज, एमिलिया केर, नचालिया सायव्हर ब्रंट, शबनीम इस्माईल अशा अनुभवी खेळाडूंना कायम केले आहे, तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूनेही कर्णधार स्मृती मानधनासह रिचा घोष, एलिस पेरी, श्रेयंका पाटील, अरुंधती रेड्डी यांना कायम केले आहे.पण, काही स्टार खेळाडूंनाही फ्रँचायझींनी पर्स वाढवण्याच्या दृष्टीने करारमुक्त केले आहे. गुजराज जायंट्सने डॅनिएल वॅट, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने ग्रेस हॅरीस, लिन्सी स्मिथ, दिल्ली कॅपिटल्सने स्नेह राणा अशा खेळाडूंना संघातून करारमुक्त केले आहे..Mumbai Indians ने कर्णधारासह ११ खेळाडूंना केलं रिटेन! फ्रँचायझीने संघाबाहेर केलेल्यांची यादीच जाहीर केली.गुजरात जायंट्सने सर्वाधिक १५ खेळाडू संघात कायम केले आहेत. तसेच दिल्ली कॅपिटल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांना प्रत्येकी १३ खेळाडू संघात कायम केले आहेत. मुंबई इंडियन्स आणि युपी वॉरियर्स यांनी प्रत्येकी ११ खेळाडू संघात कायम केले आहेत..WPL 2027 साठी पाचही संघांनी कायम केलेले आणि करारमुक्त केलेले खेळाडूदिल्ली कॅपिटल्स (Delhi Capitals)संघात कायम केलेले खेळाडू - ॲनाबेल सदरलँड, चिनेल हेन्री, दीया यादव, जेमिमाह रॉड्रिग्ज, लॉरा वुल्फार्ट, लुसी हॅमिल्टन, ममथा माडीवाला, मारिझान कॅप, मिन्नू मणी, नंदनी शर्मा, निकी प्रसाद, शफाली वर्मा आणि श्रीचरणी.करारमुक्त केलेले खेळाडू - लिझेल ली, अलाना किंग, तानिया भाटिया, स्नेह राणा, प्रगती सिंग आणि एडला सृजना.गुजरात जायंट्स (Gujarat Giants)संघात कायम केलेले खेळाडू - अनुष्का शर्मा, ॲश्ले गार्डनर, बेथ मुनी, भारती फुलमाली, जॉर्जिया वेरेहम, हॅपी कुमारी, जिंतीमणी कलिता, कनिका आहुजा, काशवी गौतम, किम गर्थ, राजेश्वरी गायकवाड, रेणुका सिंग, सोफी डेवाईन, तनुजा कन्वर आणि यास्तिका भाटिया.करारमुक्त केलेले खेळाडू - डॅनिएल वॅट-हॉज, आयुषी सोनी, तीतास साधू आणि शिवानी सिंग.मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians)संघात कायम केलेले खेळाडू - अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर, हेली मॅथ्यूज, एमिलिया केर, नताली सायव्हर - ब्रंट, निकोला कॅरी, राहिला फिरदोस, एस सजना, संस्कृती गुप्ता, शबनीम इस्माईल, वैष्णवी शर्माकरारमुक्त केलेले खेळाडू - कमलिनी जी, क्रांती रेड्डी, मिली इलिंगवर्थ, पूनम खेमनार, सायका इशाक, त्रिवेणी वशिष्ठ.रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (Royal Challengers Bengaluru)संघात कायम केलेले खेळाडू - स्मृती मानधना, अरुंधती रेड्डी, एलिस पेरी, जॉर्जिया वॉल, लॉरेन बेल, नदिन डी क्लर्क, पूजा वस्त्राकर, प्रत्युषा कुमार, प्रेमा रावत, राधा यादव, रिचा घोष, सायली सातघरे, श्रेयंका पाटील.करारमुक्त केलेले खेळाडू - ग्रेस हॅरिस, लिन्सी स्मिथ, गौतमी नाईक आणि दयालन हेमलता.युपी वॉरियर्स (UP Warriorz)संघात कायम केलेले खेळाडू - दीप्ती शर्मा, हरलीन देओल, क्रांती गौड, मेग लॅनिंग, फोबी लिचफिल्ड, प्रतिका रावल, शिखा पांडे, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख, सोफी एक्लेस्टोन आणि तारा नॉरिस.करारमुक्त केलेले खेळाडू - किरण नवगिरे, क्लो ट्रायॉन, एमी जोन्स, डिआंड्रा डॉटिन, आशा शोभना आणि श्वेता सेहरावत..आत्तापर्यंतचे विजेतेआत्तापर्यंत झालेल्या ४ हंगामांपैकी २०२३ व २०२५ मध्ये मुंबई इंडियन्सने विजेतेपद जिंकले होते, तर २०२४ व २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने विजेतेपद जिंकले होते. या दोन संघांशिवाय अद्यात कोणी WPL चे विजेतेपद जिंकलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.