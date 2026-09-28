Cricket

WPL 2027 Retaintion Full List: गुजरातने तब्बल १५ खेळाडूंवर दाखवला विश्वास, तर RCB-MI संघात कर्णधारांसह प्रमुख खेळाडू रिटेन

Retained and Released Players by All 5 Teams : WPL 2027 हंगामासाठी सर्व पाच संघांनी रिटेन्शन यादी जाहीर केली आहे. पाचही फ्रँचायझींनी संघात कायम केलेल्या आणि करारमुक्त केलेल्या खेळाडूंबद्दल जाणून घ्या.
WPL 2027 Retaintion

WPL 2027 Retaintion

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

WPL 2027 Retention Full List of All Teams: वूमन्स प्रीमियर लीगचा पाचवा हंगाम पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच खेळला जाणार आहे. त्यामुळे त्यासाठी पाचही संघांची तयारी सुरू असून २८ ऑक्टोबरला कोचीमध्ये खेळाडूंचा लिलाव होणार आहे.

पण त्याआधी सर्व ५ संघांना संघाच कायम केलेल्या आणि संघातून करारमुक्त केलेल्या (Retention) खेळाडूंची यादीत जाहीर करण्याची २८ सप्टेंबर अंतिम तारीख होती. त्यानुसार सोमवारी (२८ सप्टेंबर) सर्व ५ संघांनी आपली रिटेन्शन लिस्ट जाहीर केली आहे.

WPL 2027 Retaintion
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