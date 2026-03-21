RCB चा ५ कोटींचा खेळाडू गायब! सराव सोडा, टीमच्या बसवरील फोटोतही नाही... संघातून हकालपट्टी की आणखी काही?

1. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघातील यश दयालवर गंभीर आरोपांमुळे आयपीएल २०२६ मध्ये त्याच्या सहभागाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 2. यश दयालवर दोन राज्यांमध्ये शारीरिक अत्याचाराचे आरोप असून, त्याला अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे. 3. बंगळुरूच्या सरावात यश दयाल दिसला नसल्याने त्याच्या संघातील स्थानाबाबत चर्चा सुरू आहे. 4. सोशल मीडियावर बंगळुरूच्या टीम बसवर यश दयालचा फोटो नसल्याने विविध अंदाज लावले जात आहेत. 5. यश दयालने श्वेता पुंडिरशी खाजगी लग्न केले असून, अधिकृत घोषणा अद्याप नाही..इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेपूर्वी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघातील गोलंदाज यश दयालबाबत उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. सध्या बंगळुरूचा संघ एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर सराव करत आहे. विराट कोहलीसह जवळपास संघातील सर्व खेळाडू बंगळुरूमध्ये आहेत. मात्र या सरावावेळी वेगवान गोलंदाज यश दयाल (Yash Dayal) मात्र दिसलेला नाही. त्याने गेल्यावर्षी बंगळुरूला (RCB) विजेतेपद जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता. मात्र त्यानंतर तो मोठ्या अडचणीत सापडला. त्याच्याविरुद्ध सध्या न्यायालयीन खटला सुरू आहे. यातच आता यश दयाल आयपीएल २०२६ स्पर्धा खेळणार की नाही, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. .यश दयालवर भारतातील दोन वेगवेगळ्या राज्यात शारीरिक अत्याचाराचे दोन गंभीर आरोप आहेत, ज्यात एका अल्पवयीन मुलीच्या संबंधित प्रकरणाचाही समावेश आहे. राजस्थानमध्ये त्याच्यावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे, तर गझियाबादमधील एका महिलेने त्याच्यावर शारीरिक अत्याचार, लैंगिक शोषण आणि लग्नाचे अमिष दाखवून फसवणूक केल्याचे आरोप केले होते. जानेवारी २०२६ मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाने त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर केली होती. पण अद्यापही त्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे..याचदरम्यान, सोशल मीडियावर आयपीएल २०२६ मधील बंगळुरूच्या टीम बसचा फोटो व्हायरल होत आहे. या बसवर बंगळुरू संघात आयपीएल २०२६ साठी असलेल्या सर्वा खेळाडूंचे फोटो आहेत. मात्र यात यश दयालचा फोटो दिसत नाहीये. याशिवाय तो बंगळुरूच्या संघासोबत सराव करतानाही दिसलेला नाही. त्यामुळे विविध अंदाज याबाबत लावले जात आहेत. काही चाहत्यांच्या मते सध्या त्याच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रकरणांमुळे त्याला संघातून बाहेर करण्यात आले आहे. मात्र अद्याप हे केवळ अंदाज असून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू फ्रँचायझीकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. यश दयालला ५ कोटीच्या किंमतीत संघात कायम केलं होतं. .यश दयालने केलंय लग्नमीडिया रिपोर्ट्सनुसार यश दयालने कटेंट क्रिएटर श्वेता पुंडिर हिच्याशी गेल्या महिन्यात लग्न केले आहे. त्यांचं लग्न अत्यंत खाजगी वातावरणात झालं. त्यांच्या लग्नासाठी कुटुंबिय आणि जवळचे नातेवाईक उपस्थित होते. मात्र अद्याप या दोघांपैकी कोणीही अधिकृतरित्या लग्नाबाबत घोषणा केलेली नाही..यश दयालची कारकिर्दउत्तर प्रदेशकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळणाऱ्या यश दयालने २७ प्रथम श्रेणी क्रिकेट सामने खेळले असून ८४ विकेट्स घेतल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये २३ सामन्यांत ३६ विकेट्स घेतल्या आहेत. टी२० क्रिकेटमध्ये ७१ सामन्यांत ६६ विकेट्स घेतल्या आहेत. यात ४३ आयपीएल सामन्यांचा समावेश आहे. त्याने आयपीएलमध्ये ४१ विकेट्स घेतल्या आहेत. २०२४ आणि २०२५ मध्ये तो बंगळुरूकडून खेळला. त्याने बंगळुरूसाठी २९ सामने खेळताना ३८ विकेट्स घेतल्या आहेत.