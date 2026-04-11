Yuzvendra Chahal पुन्हा वादात! कार चालवत असतानाच रस्त्यात फेकली सिगारेट अन् मग... Video Viral

गेल्या काही वर्षात युझवेंद्र चहल मैदानातील कामगिरीसोबतच मैदनाच्या बाहेरील गोष्टींमुळेही चर्चेत राहिला आहे. तो काही गोष्टींमुळे वादातही अडकला आहे. आता पुन्हा एकदा त्याच्याबाबतीत एक वादग्रस्त घटना समोर आली आहे. त्याचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. .PBKS vs SRH: हैदराबादकडून विदर्भाच्या पोट्ट्याचं होणार IPL पदार्पण, पंजाबविरुद्धच्या सामन्यात मिळाली संधी; पाहा Playing XI.पंजाब किंग्स संघाचा भाग असलेल्या चहलचा जो व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. त्यात तो एका काळ्या गाडीतून प्रवास करताना दिसत आहे. त्याच्यासोबत आणखी एक व्यक्ती असून चहल ती गाडी चालवत आहे. तसेच तो यावेळी ध्रुम्रपानही करताना दिसत आहे. तो त्याची सिगारेट नंतर गाडीतून खाली फेकल्यानंतर त्याच्या तोंडातून धूर निघातलेला या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. त्यामुळे अनेक सोशल मिडिया युझर्स असा दावा केला आहे की चंदिगढमध्ये गाडी चालवताना चहल ध्रुमपान करत होता. त्यामुळे अनेकांनी अशी गाडी चालवताना सिगारेट बाहेर फेकण्यावरही अनेकांनी टीका केली आहेय.तथापि, विविध दावे जरी सोशल मिडिया युझरकर्त्यांकडून करण्यात येत असले, तरी हा व्हिडिओ नेमका कधीचा आहे आणि कुठला आहे, हे अद्याप समोर आलेले नाही. त्यामुळे या व्हिडिओची पुष्टी सकाळ करत नाही..दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच एबी डिविलियर्सच्या युट्युब चॅनेलवर बोलताना सांगितले होते की त्याने फिटनेसवर लक्ष केंद्रित केले असून मद्यपान सोडले आहे. त्याने सांगितले होते की गेल्या ६ महिन्यांपासून त्याने दारू पिणे सोडले आहे. मात्र आता त्याचा हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने अनेकजण प्रश्न उपस्थित करत आहेत. या व्हायरल व्हिडिओबाबत चहलने मात्र अद्याप भाष्य केलेलं नाही..IPL 2026 : Vaibhav Suryavanshi च्या बाजूला बसून राजस्थान रॉयल्सच्या 'त्या' व्यक्तीची चुकीची कृती; BCCI कारवाई करण्याच्या तयारीत.युजवेंद्र चहलने आयपीएल २०२६ मध्ये आत्तापर्यंत ३ सामने खेळले असून त्याने ३ विकेट्स घेतल्या आहेत. तो आयपीएल इतिहासात सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज आहे. त्याने आयपीएलमध्ये १७८ सामन्यांत २२४ विकेट्स घेतल्या आहेत.