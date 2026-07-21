World Cup 2026: अर्जेंटिनाने फायनलही हरली अन् आता खेळाडूंवरही येणार बंदी? असं काय घडलं की FIFA कारवाईच्या तयारीत

FIFA World Cup Final Spain vs Argentina: रविवारी (१९ जुलै) रात्री स्पेनच्या फुटबॉल संघाने अर्जेंटिनाला पराभूत करत फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले. अंतिम सामन्यातील अतिरिक्त वेळेत फेरान टोरेस केलेला गोल स्पेनला १६ वर्षांनंतर विश्वविजेतेपद मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला. या संपूर्ण सामन्यात स्पेनने अफलातून बचाव करताना अर्जेंटिनाचा एकही शॉट टार्गेटवर लागू दिला नव्हता. हा सामना अखेरपर्यंत रोमांचक राहिला. मात्र या सामन्यात अर्जेंटिनाच्या पराभवानंतर मात्र मैदानातील वातावरण तापल्याचे दिसले. खेळाडूंमधील वादाला हिंसक रुपही मिळल्याचे दिसले. .FIFA World Cup: २००७ मध्ये अंघोळ घातलेलं ते बाळ अन् आज फायनलनंतरची मिठी... मेस्सी आणि यमालचा त्या Video जिंकली मनं.सामन्यातही अर्जेंटियन खेळाडूंनी धक्काबुक्की झाली होती. त्यामुळे इंझो फेर्नांडेझला रेड कार्डही दाखवण्यात आले होते. मात्र हा वाद सामन्यानंतर आणखी वाढला. स्पेन सेलीब्रेशन करत असताना अर्जेंटिनाचे अनेक खेळाडू वादात सहभागी झालेले होते. या घटनेचे अनेक व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. लिआंद्रो पारेडेस आणि थियागो अल्माडा हे खेळाडू स्पेनचा मिडफिल्डर गावीशी धक्काबुक्की करताना दिसले आणि त्याला जमिनीवर पाडताना दिसले.इतकेच नाही, तर पारेडेसने स्पेनचा डिफेंडर एरिक गार्सियाचा गळाही धरल्याचे दिसले. स्पेनचा मिडफिल्डर रोड्री सेलीब्रेशन करताना धाव होता, त्यावेळी नाहुएल मोलिना देखील त्याच्यादिशेने ठोसा मारताना दिसला होता. या घटनांमुळे अर्जेंटिनाचे खेळाडू वादात अडकले आहेत..काय होऊ शकते शिक्षा?फिफाच्या शिस्तपालन संहितेच्या कलम १४ नुसार हिंसक वर्तनासाठी दोषी आढळलेल्या खेळाडूंना किमान तीन सामन्यांची बंदी घातली जाऊ शकते. हल्ला करणे, कोपर किंवा ठोसा किंवा लाथ मारणे, चावणे, थुंकणे, प्रतिस्पर्ध्याला किंवा सामना अधिकाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीला मारणे, या गुन्ह्यांसाठीही ही किमान तीन सामन्यांच्या बंदीची शिक्षा लागू होते. आता जर अशी शिक्षा झाली, तर ती शिक्षा अर्जेंटिनाच्या पुढच्या सामन्यापासून लागू होईल..दरम्यान, फक्त खेळाडूंवर बंदीच नाही, तर फिफाला जर अरं आढळलं की अर्जेंटिनाच्या संघाकडूनच चुकीचं वर्तन झालं आहे, तर अर्जेटिंना फुटबॉल असोसिएशनवरही शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांना दंडाचीही कारवाई होऊ शकते आणि फिफा आणखीही कारवाई करू शकतात.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की अंतिम सामन्यानंतर झालेल्या घटनांमुळे फिफाने चौकशी करण्यासाठी एका अभियोक्त्याची नियुक्ती केल्याचे जाहीर केले आहे. या अभियोक्त्याकडून रिपोर्ट आल्यानंतर फिफाची शिस्तपालन समिती पुढील निर्णय घेईल..FIFA World Cup: स्पेन जिंकताच धावत आलेल्या ३ वर्षांच्या भावाला उचलून घेत यमालचं सेलिब्रेशन; फायनलनंतरचा Cute Video Viral.दरम्यान, अर्जेंटिना इंग्लंडविरुद्धच्या सेमीफायनलमध्ये विजय मिळवल्यानंतर झळकावलेल्या पोस्टरमुळेही वादात अडकले होते. त्यांनी फॉकलंड अर्जेंटिनाचे आहे, अशा अर्थाचे पोस्टर झळकावले होते. फॉकलंडच्या बेटांवरून अर्जेंटिना आणि ब्रिटन यांच्यात जूना वाद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.