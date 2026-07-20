FIFA World Cup: २००७ मध्ये अंघोळ घातलेलं ते बाळ अन् आज फायनलनंतरची मिठी... मेस्सी आणि यमालचा त्या Video जिंकली मनं

Lionel Messi and Lamine Yamal Video : फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद स्पेनने जिंकले. रविवारी (१९ जुलै) न्यू जर्सीत झालेल्या अंतिम सामन्यात लिओनल मेस्सीच्या गतविजेत्या अर्जेटिंनाला १-० असा पराभवाचा धक्का देत स्पेनने १६ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा फुटबॉल वर्ल्ड कप उंचावला. फेरान टोरेस स्पेनच्या विजयाचा शिल्पकार ठरला. तसेच स्पेनचा बचाव या सामन्यात चर्चेत राहिला. या सामन्यात अर्जेंटिनाचा दिग्गज लिओनल मेस्सी आणि स्पेनचा युवा खेळाडू लामिन यमालकडे सर्वांचेच लक्ष होते. त्यांचा सामन्यानंतरचा व्हिडिओही व्हायरल झाला आहे. .FIFA World Cup: स्पेनच्या सेलिब्रेशनमध्ये ट्रम्प यांची 'बिनधास्त' एन्ट्री! फिफा अध्यक्षांनी ओढून करावं लागलं बाजूला, Video Viral.स्पेन आणि गतविजेता अर्जेटिना यांच्यातील तुल्यबळ अंतिम लढत पूर्ण वेळेत ०-० अशी बरोबरीत राहिली होती. त्यानंतर भरपाई वेळेतील तिसऱ्या मिनिटाला अर्जेंटिनाच्या एन्झो फर्नांडेझला रेडकार्ड दाखविण्यात आले. त्यामुळे अर्जेंटिनाला दहा खेळाडूंसह अतिरिक्त वेळेत खेळावे लागले. त्याचा फायदा स्पेनने उचलला. पण तरी भरपाई वेळेतील पूर्वार्धातही ०-० अशी कोंडी फुटलेली नव्हती. मात्र संपूर्ण स्पर्धेत आक्रमण करणाऱ्या स्पेनकडून १०६ व्या मिनिटाला टोरेसने गोल केला आणि स्पेनने एकच जल्लोष केला..या सामन्यात स्पेनने अर्जेंटिनाचा दिग्गज लिओनेल मेस्सीला फारशी चमक दाखविण्याची संधीच दिली नाही, जवळपास शेवटपर्यंत स्पेनने अर्जेंटिनाला आक्रमण करण्यापासून रोखले होते. लॅमिन यामाल, निको विल्यम्स आणि दानी ओल्मो यांनी दोन्ही फळ्यांवरून वेगवान चाली रचत अर्जेंटिनाची परीक्षा पाहिली होती. स्पेनच्या छोट्या आणि वेगवान पासिंगमुळे अर्जेंटिनाचं लक्ष बराचवेळ बचावावर होतं. तरी मेस्सी, एन्झो फनडिझ आणि ज्युलियन आल्वारेझ यांनी संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु स्पेनच्या बचावपटूंनी योग्य वेळी हस्तक्षेप केला आणि हे आक्रमण परतवून लावले. अखेर भरपाई वेळेत टोरेसने केलेला गोलने स्पेनला विश्वविजेतेपद जिंकून दिले. .दरम्यान, या सामन्यानंतर मेस्सी निराश होऊन मैदानावर बसला होता. त्यावेळी १९ वर्षांचा यमाल त्याच्याजवळ आला. त्यावेळी मेस्सीने खिलाडूवृत्ती दाखवून उठून त्याची गळाभेट घेतली. त्यांच्यातील या क्षणांचा व्हिडिओ सध्या मोठ्याप्रमाणात व्हायरल झाला आहे. यामागे १९ वर्षांपूर्वीची एक घटनाही आहे. २००७ च्या दरम्यान एका युनिसेफच्या चॅरिटी कॅलेंडरच्या फोटोशूटसाठी यमालच्या कुटुंबाने लॉटरी जिंकली होती. त्यामुळे अवघ्या ५ महिन्यांच्या लामिन यमालला मेस्सीसोबत फोटोशूट करण्याची संधी मिळाली होती..ते फोटोशूट जेव्हा झाले होते, तेव्हा मेस्सी अवघा २० वर्षांचा होता आणि फुटबॉलमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण करत होता. तसेच यमाल अवघ्या ५ महिन्यांचं बाळ होता. त्या फोटोशूटमध्ये मेस्सी यमालला बाथटबमध्ये अंघोळ घालताना दिसला होता. तो फोटोही सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. दरम्यान, त्यानंतर १९ वर्षांनंतर तोच यमाल मेस्सीसोबत फिफा वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात उभा ठाकला होता. यावेळी यमाल उगवता सितारा होता, तर मेस्सीने महान फुटबॉलपटूंमध्ये नाव नोंदवलं आहे. मेस्सीप्रमाणेच बार्सिलोनासाठी खेळणाऱ्या यमालला त्याचा फुटबॉलमधील वारसदारही म्हणूनही पाहिले जाते..Fifa World Cup Final: फुल राडा... अर्जेंटिनाचे खेळाडू हाणामारीवर उतरले, स्पेनच्या खेळाडूचा गळा दाबला, एकाला उचलून आपटले Video.दरम्यान, यमालने पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप खेळताना विश्वविजेतेपदही पटकावले आहेत, तर दुसरीकडे मेस्सी तिसऱ्यांदा वर्ल्ड कपचा अंतिम सामना खेळला. त्याने २०१४, २०२२ आणि २०२६ असे अंतिम सामने खेळले आहेत. विशेष म्हणजे हे तिन्ही अंतिम सामने त्याने कर्णधार म्हणून खेळल्याने तो असा पहिलाच खेळाडू ठरला. २०१४ आणि २०२६ मध्ये त्याला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले, तर २०२२ मध्ये अर्जेंटिनाने विजेतेपद जिंकले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.