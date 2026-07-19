FIFA World Cup Final चा फिव्हर भारतातही! तीन राज्यातील शाळांना थेट सरकारी सुट्टी जाहीर

FIFA World Cup 2026 Final, Spain vs Argentina: फुटबॉल हा सर्वात लोकप्रिय खेळ असल्याने या खेळाचे चाहते जगभर आहेत. फुटबॉलची सर्वात मोठी स्पर्धा म्हणजे फिफा वर्ल्ड कप, सध्या या स्पर्धेचे २३ वे पर्व अमेरिकेत सुरू आहे. ही स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात असून फायनल रविवारच्या रात्री (१९ जुलै) गतविजेते अर्जेंटिना आणि स्पेन या संघात खेळला जाणार आहे. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री १२.३० वाजता सुरू होणार असल्याने साधारण मध्यरात्री ३ पर्यंत संपेल. त्यामुळे भारतात हा सामना पाहायचा असेल, तर मात्र चाहत्यांना रात्री उशीरापर्यंत जागावं लागणार आहे. याचाच विचार करता भारतातील तीन राज्यातील शाळांना त्यांच्या राज्य सरकारकडून थेट सुट्टी जाहीर झाली आहे. .FIFA World Cup 2026 Final: अर्जेंटिनाचं टेन्शन वाढवणारं वक्तव्य! फायनलआधी रॉड्रीने उघड केला स्पेनच्या विजयाचा सीक्रेट प्लॅन.शाळांना सुट्टी जाहीर करणारी तीन राज्य म्हणजे केरळ, मणिपूर आणि मेघालय. केरळच्या सामान्य शिक्षण विभागाने सोमवारी आपल्या अखत्यारीतील सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी रविवारी सांगितले आहे. राज्याचे शिक्षण मंत्री एन. समसुद्दीन यांनी सांगितले की रविवारी रात्री उशीरा सामना पाहाण्याची इच्छा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून विनंती झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर शिक्षण मंत्र्यांनी सोशल मीडियावर 'मुलांनो, खूश आहात का?' असा प्रश्नही विचारला आहे..दरम्यान, मणिपूरच्या राज्य सरकारने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण परिषद, सीबीएसई आणि इतर उच्च शिक्षण मंडळांशी संलग्न असलेल्या सर्व शाळा सोमवारी बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. मेघालयानेही सर्व शैक्षणिक संस्थांना सुट्टी जाहीर केली आहे. खरंतर केरळ, मणिपूर आणि मेघालय ही अशी तीन राज्य आहेत, जिथे फुटबॉलची संस्कृती मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळते. या राज्यांमध्ये मोठ्याप्रमाणात फुटबॉल खेळले जाते..अंतिम सामन्याचा थरारस्पेन आणि अर्जेंटिना संघातील अंतिम सामना अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथील मेटलाईफ स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात अर्जेंटिनाचा कर्णधार लिओनल मेस्सी आणि स्पेनचा उगवता सितारा लामिन यमाल यांच्यावर सर्वांचेच लक्ष असणार आहे. यमालला मेस्सीचा वारसदार म्हणून पाहिले जाते..FIFA World Cup Final: स्पेन की अर्जेंटिना? फायनलपूर्वी बायचुंग भुतियाने सांगितलं कोण उचलणार विश्वचषक; मेस्सीच्या चाहत्यांची वाढली धडधड.दरम्यान, या सामन्यात मेस्सीचा प्रयत्न पुन्हा एकदा वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू होण्याचा असेल. फ्रान्सच्या किलियन एमबाप्पेने ब्राँझ मेडलच्या सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध २ गोल केल्याने त्याने आता वर्ल्ड कपमध्ये २२ गोल झाले आहेत, तसेच तो सध्या फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मधीलही सर्वाधिक १० गोल करणारा खेळाडू आहे. मेस्सीने त्याच्या कारकिर्दीत फिफा वर्ल्ड कपमध्ये २१ गोल केले आहे, तर फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये त्याने ८ गोल केले आहेत. त्यामुळे अंतिम सामन्यात त्याला एमबाप्पेला मागे टाकण्याची संधी असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.