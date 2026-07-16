FIFA World Cup : इंग्लंड-फ्रान्स स्पर्धेबाहेर, तरी २७९ कोटींसाठी खेळणार; हा सामना कधी व कुठे होणार?

FIFA WORLD CUP 2026 PRIZE MONEY: गेल्या महिन्याभरापासून सुरू असलेल्या फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा थरार आता अखेरच्या टप्प्यात आला आहे. या २३ व्या फिफा वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक ४८ संघ सहभागी झाले होते. या ४८ संघांमध्ये आत्तापर्यंत १०२ सामने खेळून पूर्ण झाले असून अखेरचे दोन सामने बाकी आहेत. तसेच या ४८ संघांमधून अंतिम दोन संघही निश्चित झाले आहेत. स्पेन आणि अर्जेंटिना संघांनी अंतिम सामन्यात धडक मारली आहे. .FIFA World Cup: फिफा अध्यक्ष इन्फांटिनो यांची चौकशी करा!; युरोपियन संसदेतील डझनभर खासदारांची मागणी.स्पेनने उपांत्य सामन्यात फ्रान्सला २- ० ने पराभूत करत १६ वर्षांनी फिफा वर्ल्ड कपचा अंतिम सामना गाठला आहे, तर गतविजेत्या अर्जेंटिनाने इंग्लंडला २-१ ने पराभूत करत सलग दुसऱ्यांदा अंतिम सामन्यात धडक मारली आहे. त्यामुळे आता या स्पेन आणि अर्जेंटिना संघात अंतिम सामना १९ जुलैच्या रात्री खेळवला जाईल. पण असे असले तरी उपांत्य फेरीत पराभूत झालेले फ्रान्स आणि इंग्लंड यांनाही आणखी एक सामना खेळायचा आहे. त्यांना तिसरा क्रमांक मिळवण्यासाठी एक सामना खेळायचा आहे..फ्रान्स आणि इंग्लंड संघात होणारा हा तिसऱ्या क्रमांकाचा सामना १८ जुलैच्या रात्री म्हणजेच भारतीय प्रमाणवेळेनुसार १९ जुलैची सुरुवात झाल्यानंतर मध्यरात्री २.३० वाजता सुरू होणार आहे. या सामन्यात विजय मिळवणारा संघ तिसऱ्या क्रमांकावर राहिल, तर पराभूत होणारा संघ चौथ्या क्रमांकावर राहिला..दरम्यान, लोकप्रियतेच्या तुलनेत सर्वात आघाडीवर असलेली फिफा वर्ल्डकप स्पर्धा बक्षीस रकमेच्या तुलनेतही बरीच आघाडीवर आहे. या स्पर्धेचा एकूण बक्षीस निधी ६५.५ कोटी डॉलर आहे. या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या सर्व ४८ संघांना किमान सहभागाची ०.९ कोटी डॉलर मिळाले आहेत. याशिवाय स्पेन आणि अर्जेंटिना यांच्यातील अंतिम सामन्यातील विजेत्या संघाला ५ कोटी डॉलर (साधारण ४८१ कोटी ३१ लाख रुपये), तर उपविजेत्या संघाला ३.३ कोटी डॉलर (साधार ३१७ कोटी, ६५ हजार रुपये) मिळणार आहेत..Fifa World Cup Semi Final: फ्रान्स अन् एम्बाप्पेची मक्तेदारी संपुष्टात! स्पेनची बाचवभींत ओलांडण्यात अपयशी, 'Tiki-Taka' ने कमाल दाखवली.इतकेच नाही, तर फ्रान्स आणि इंग्लंड संघात होणार्या तिसऱ्या क्रमांकाच्या सामन्यात विजेता होणारा संघ २.९ कोटी डॉलर (साधारण २७९ कोटी, ९९ हजार रुपये) जिंकणार आहे, तर चौथ्या क्रमांकावर राहणारा संघाला २.७ कोटी डॉलर (साधरण २५९ कोटी, ८७ लाख रुपये) मिळणार आहेत. म्हणजेच या स्पर्धेतून कोणताही संघ रिकाम्या हाताने परतणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.