क्रीडा

FIFA World Cup: बाबो! बक्षीस रक्कम एकूण ६५.५ कोटी डॉलर; विजेता-उपविजेत्याला किती डॉलर मिळणार?

FIFA World Cup Prize Money: लोकप्रियतेच्या तुलनेत आघाडीवर असलेली फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धा बक्षीस रकमेच्या तुलनेतही आघाडीवर आहे. या स्पर्धेसाठी ६५.५ कोटी डॉलरचे बक्षीस रक्कम असणार आहे.
FIFA World Cup 2026 Prize Money

FIFA World Cup 2026 Prize Money

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जगातील सर्वात लोकप्रिय खेळ म्हणजे फुटबॉल. या फुटबॉलचा महाकुंभ म्हणून फिफा वर्ल्ड कपला ओळखलं जातं. येत्या ११ जूनपासून २३ व्या फिफा वर्ल्ड कपला सुरूवात होणार आहे. यंदाची ही सर्वात मोठी स्पर्धा देखील आहे. तीन यजमान देश, ४८ संघ, १६ स्टेडियम, ३९ दिवस आणि १०४ सामने, अशी मोठी मेजवानी फुटबॉल चाहत्यांना मिळणार आहे.

FIFA World Cup 2026 Prize Money
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