FIFA World Cup: बाबो! बक्षीस रक्कम एकूण ६५.५ कोटी डॉलर; विजेता-उपविजेत्याला किती डॉलर मिळणार?

जगातील सर्वात लोकप्रिय खेळ म्हणजे फुटबॉल. या फुटबॉलचा महाकुंभ म्हणून फिफा वर्ल्ड कपला ओळखलं जातं. येत्या ११ जूनपासून २३ व्या फिफा वर्ल्ड कपला सुरूवात होणार आहे. यंदाची ही सर्वात मोठी स्पर्धा देखील आहे. तीन यजमान देश, ४८ संघ, १६ स्टेडियम, ३९ दिवस आणि १०४ सामने, अशी मोठी मेजवानी फुटबॉल चाहत्यांना मिळणार आहे..FIFA World Cup 2026: यजमान मेक्सिकोची आज विजयी किक? सलामीची लढत दक्षिण आफ्रिकेशी.अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको हे या वर्ल्ड कपचे यजमान देश असून अमेरिकेत ७८ सामने, मेक्सिकोमध्ये १३ सामने आणि कॅनडामध्ये १३ सामने होणार आहेत. हे सामने एकूण १६ स्टेडियमवर होणार असून १,२४८ खेळाडू सहभागी होणार आहेत. यातील ८९१ खेळाडू पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप खेळणार आहेत, तर ३५७ खेळाडूंना वर्ल्ड कप खेळण्याचा अनुभव आहे..यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये उझबेकिस्तान, जॉर्डन, केप व्हर्डे आणि कुरासाओ हे पदार्पण करणारे देश देखील आहेत. यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्येही आकर्षणाचे केंद्रबिंदु लिओनल मेस्सी अन् ख्रिस्तियोनो रोनाल्डो असतीलच, पण या स्पर्धेतील सर्वात युवा खेळाडू मेक्सिकोचा गिल्बर्ट मोरा देखील आहे, जो केवळ १७ वर्षांचा आहे..६५.५ कोटी डॉलर बक्षीस रक्कमलोकप्रियतेच्या तुलनेत सर्वात आघाडीवर असलेली फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धा बक्षीस रकमेच्या तुलनेतही सर्वात पुढे आहे. एकूण १०४ सामने होणारी ही स्पर्धा ६५.५ कोटी डॉलरची असणार आहे. केवळ विजेत्याच नव्हे तर स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या सर्व ४८ संघांना किमान सहभागाची ०.९ कोटी डॉलर मिळणार आहे. सर्वोत्तम खेळाडू, सर्वोत्तम गोलरक्षक यासाठी मिळणारी बक्षीस रक्कम वेगळी असणार आहे..FIFA World Cup 2026: सर्वोत्तम खेळाडूचा 'गोल्डन बूट' कोणाला? मेस्सी, रोनाल्डोसह हे खेळाडू प्रमुख दावेदार.बक्षिसांचा तपशीलएकूण बक्षीस निधी - ६५.५ कोटी डॉलरविजेता संघ - ५ कोटी डॉलरउपविजेता - ३.३ कोटी डॉलरतृतीय क्रमांक - २.९ कोटी डॉलरचौथा क्रमांक - २.७ कोटी डॉलरसहभाग रक्कम - ०.९ कोटी डॉलर मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.