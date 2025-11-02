भारताकडून अंडर १९ वर्ल्ड कप खेळलेल्या क्रिकेटपटूचा अपघाती मृत्यू

अंडर १९ वर्ल्ड कपमध्ये खेळलेल्या भारतीय क्रिकेटपटूचा अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. त्रिपुराचा माजी अष्टपैलू क्रिकेटर राजेश बानिक असं क्रिकेटपटूचं नाव आहे. त्रिपुरात आनंदनगर इथं त्याच्या गाडीचा अपघात झाला. बानिकने २००२-०३च्या हंगामात त्रिपुराकडून रणजी ट्रॉफीत पदार्पण केलं होतं. अंडर १६ राज्य संघाच्या निवड समितीतही राजेश बानिक होता..राजेश बानिकच्या अपघाती मृत्यूमुळे त्रिपुरा क्रिकेटला मोठा धक्का बसला. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजेश बानिक याच्या दुचाकीचा अपघात झाला होता. त्यात राजेश गंभीर जखमी झाला. उपचारासाठी त्याला आगरताळा इथल्या जीबीपी रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं. पण उपचाराआधीच त्याचा मृत्यू झाला होता..Women's World Cup: भारत-द. आफ्रिका पहिल्या विजेतेपदासाठी भिडणार, पण पाऊस घालणार खोडा? रिझर्व्ह डे असणार की नाही? जाणून घ्या .आगरताळातील कृष्णा नगर इथं राजेश बानिकचा जन्म झाला. लहानपणापासूनच क्रिकेटचं वेड असलेल्या राजेशने २००२मध्ये रणजी ट्रॉफीत पदार्पण केलं. राज्यात अष्टपैलू क्रिकेटर अशी त्याची ओळख होती. मधल्या फळीतला फलंदाज आणि फिरकीपट्टू म्हणून त्यानं नाव कमावलं. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये केलेल्या कामगिरीच्या जोरावर कॉस्टकटर वर्ल्ड चॅलेंज २०० साठी भारताच्या अंडर १५ संघातही त्याला संधी मिळाली. त्या स्पर्धेत राजेश बानिक अंबाती रायुडू, इरफान पठाण यांच्यासोबत खेळला होता..राजेश बानिक २०१६-१७मध्ये रणजी ट्रॉफीच्या हंगामात देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये त्रिपुराकडून सर्वोत्तम कामगिरी केलीय. त्याच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदाच संघ क्वार्टर फायनलमध्ये पोहोचला. बानिकने ४२ प्रथम श्रेणी, २४ लिस्ट ए आणि १८ टी२० सामन्यांमध्ये त्रिपुराचं प्रतिनिधीत्व केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.