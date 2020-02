झहीर खानचा अनफिट हार्दिक पंड्याला मोलाचा सल्ला, म्हणाला...

मुंबई : भारतीय संघात परतण्यासाठी पूर्ण तंदुरुस्ती मिळव, त्यासाठी कोणतीही घाई करू नको, असा सल्ला भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज झहीर खानने हार्दिक पंड्याला दिला आहे. मुंबई इंडियन्सच्या एका कार्यक्रमात झहीर खान बोलत होता.

झहीर खान मुंबई इंडियन्स संघाचा संचालक आहे. दुखावलेल्या पाठीवर शस्त्रक्रिया झालेला हार्दिक सप्टेंबरपासून क्रिकेट खेळलेला नाही. 29 मार्च पासून सुरू होणाऱ्या आयपीएलच्या अगोदर तो तंदुरुस्त होण्याची शक्‍यता कमी आहे.

A pleasant surprise for all the participants! Director of Cricket Operations Zaheer Khan is in attendance on Day 1 of MI Junior 2020 #OneFamily #CricketMeriJaan #MumbaiIndians @ImZaheer pic.twitter.com/COmq5kQ7cV

— Mumbai Indians (@mipaltan) February 3, 2020