IND A vs BAN A: तणाव, थरार अन् शेवटी पराभव... एक ओव्हरनं चित्र बदललं; आशिया कप रायझिंग स्टार्समध्ये 'भारत अ'चं स्वप्न भंगलं

आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ मध्ये भारत अ संघाचा प्रवास संपुष्टात आला आहे. बांगलादेश अ संघाविरुद्धच्या रोमांचक उपांत्य सामन्यात भारत अ संघ सुपर ओव्हरमध्ये पराभूत झाला आणि त्यांना स्पर्धेतून बाहेर काढण्यात आले. बांगलादेश अ संघाने प्रथम फलंदाजी करत १९४ धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल, टीम इंडियाने २० षटकांत तेवढ्याच धावा केल्या. इंडिया अ संघाने शेवटच्या चेंडूवर सामना बरोबरीत आणला, परंतु सुपर ओव्हरमध्ये विजयाची संधी गमावली..भारतीय संघ सुपर ओव्हरमध्ये एकही धाव करू शकला नाही. त्यानंतर एका वाइड बॉलमुळे बांगलादेशला जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेली एक धाव मिळाली. अंतिम फेरीत स्थान निश्चित झाले. दोहा येथील वेस्ट एंड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर बांगलादेश अ संघाने प्रथम फलंदाजी केली आणि त्यांच्या फलंदाजांनी धमाकेदार सुरुवात केली. सलामीवीर हबीबुर रहमानने फक्त ४६ चेंडूत ६५ धावा केल्या, तर त्याचा साथीदार झिशान आलमनेही १४ चेंडूत २६ धावा करत चांगली सुरुवात केली. .Ashes 2025 : नाद करती काय! स्टार्कने मोडलं इंग्लंडचं कंबरडं, 14 वर्षांच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच केला 'असा' पराक्रम.भारत अ संघाने मधल्या षटकांमध्ये जोरदार पुनरागमन केले. १६.२ षटकांत सहा विकेट गमावून केवळ १३० धावा केल्या. पण त्यानंतर एस.एम. मेहरोब हसनच्या बॅटचा वादळ आला. या फलंदाजाने फक्त १८ चेंडूत ४८ धावा फटकावल्या, त्यात ६ षटकार आणि १ चौकार मारला. यामुळे बांगलादेश अ संघाला १९४ धावांपर्यंत मजल मारता आली. .भारत अ संघाकडून गुर्जपनीत सिंगने सर्वाधिक दोन बळी घेतले. परंतु फिरकी गोलंदाज सुयश शर्माने सर्वात किफायतशीर कामगिरी केली. त्याने चार षटकांत १७ धावा देऊन एक बळी घेतला. १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने पुन्हा एकदा टीम इंडियासाठी शानदार पदार्पण केले. पहिल्या षटकात १९ धावा केल्या. पहिल्या षटकात दोन षटकार मारल्यानंतर, वैभवने दुसऱ्या षटकारात आणखी दोन षटकार मारले आणि टीम इंडियाने लवकरच ३.१ षटकात ५० धावा केल्या. त्याच षटकात वैभव बाद झाला असला तरी, प्रियांश आर्यने आक्रमक हल्ला केला. षटकार आणि चौकारांचा पाऊस पाडला. .Shubman Gill : टीम इंडियाला धक्का! शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी संघातून बाहेर, 'या' खेळाडूकडे कर्णधारपदाची धुरा....१० व्या षटकात बाद होण्यापूर्वी प्रियांशने संघाला ९८ धावांपर्यंत पोहोचवले. या क्षणापर्यंत टीम इंडियाने तीन विकेट गमावल्या असल्या तरी कर्णधार जितेश शर्माने जबाबदारी घेतली आणि नेहल वधेरासोबत संघाला १५० धावांपर्यंत पोहोचवले. १५ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर जितेश बाद झाला. बांगलादेशने पुनरागमन केले. ज्यामुळे इंडिया अ संघ अडचणीत आला. शेवटच्या षटकात विजयासाठी १६ धावांची आवश्यकता असताना, आशुतोष शर्माने तिसऱ्या चेंडूवर षटकार मारला. .Ashes 2025 England vs Australia : खरोखरची राख असलेली 'अॅशेस ट्रॉफी' आता कुठं आहे? त्यात नेमकी कशाची राख आहे? जाणून घ्या....त्यानंतर पुढच्या चेंडूवर त्याने चौकार मारला. आता दोन चेंडूंवर चार धावा हव्या होत्या. परंतु पाचव्या चेंडूवर आशुतोष बाद झाला. शेवटच्या चेंडूवर आलेल्या हर्ष दुबेने क्षेत्ररक्षकाकडे सरळ शॉट मारला. परंतु भारतीय फलंदाज दोन धावांसाठी धावले. येथेच बांगलादेशच्या कीपरने रनआउट करण्याचा प्रयत्न करण्याची चूक केली. तो अपयशी ठरला. ज्याचा फायदा घेत भारतीय फलंदाजांनी तिसरी धाव पूर्ण केली आणि सामना बरोबरीत सुटला. ज्याचा निर्णय सुपर ओव्हरने घेण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.