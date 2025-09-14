क्रीडा

Asia Cup, IND vs PAK: भारताने शेवटच्या क्षणी पाकिस्तानशी खेळण्यास नकार दिला तर काय होईल? सुपर-४ मध्ये प्रवेश मिळेल का?

Asia Cup 2025 IND vs PAK Match: आशिया कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्याबाबत बराच निषेध सुरू आहे. तरी या सामन्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
Asia Cup 2025 IND vs PAK Match

Asia Cup 2025 IND vs PAK Match

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना रात्री ८ वाजता दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. आशिया कप २०२५ मध्ये होणाऱ्या या सामन्याबाबत देशात बराच निषेध सुरू आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट मैदानावर आमनेसामने येतील. पण देशात या सामन्यावर बहिष्कार टाकला जात आहे. लोक टीव्ही किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर हा सामना पाहण्यासही विरोध करत आहेत. पण जर टीम इंडियाने शेवटच्या क्षणी खेळण्यास नकार दिला तर भारत सुपर-४ साठी पात्र ठरेल का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

Loading content, please wait...
India
Pakistan
Cricket
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
India and Pakistan
PCB
Pakistan Cricket Team
cricket news today
pakistan cricket
India vs Pakistan
Asia Cup
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com