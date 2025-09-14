Asia Cup, IND vs PAK: भारताने शेवटच्या क्षणी पाकिस्तानशी खेळण्यास नकार दिला तर काय होईल? सुपर-४ मध्ये प्रवेश मिळेल का?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना रात्री ८ वाजता दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. आशिया कप २०२५ मध्ये होणाऱ्या या सामन्याबाबत देशात बराच निषेध सुरू आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट मैदानावर आमनेसामने येतील. पण देशात या सामन्यावर बहिष्कार टाकला जात आहे. लोक टीव्ही किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर हा सामना पाहण्यासही विरोध करत आहेत. पण जर टीम इंडियाने शेवटच्या क्षणी खेळण्यास नकार दिला तर भारत सुपर-४ साठी पात्र ठरेल का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. .आशिया कप २०२५ मध्ये सध्या लीग स्टेज सामने सुरू आहेत. यावेळी भारत आणि पाकिस्तान दोघांनाही आशिया कपमध्ये ग्रुप अ मध्ये स्थान देण्यात आले आहे. भारताने युएई विरुद्धचा पहिला सामना जिंकला आहे, तर पाकिस्तानने पहिल्या सामन्यात ओमानचा पराभव केला आहे. जरी टीम इंडियाला शेवटच्या क्षणी पाकिस्तान विरुद्ध खेळण्याची परवानगी नाकारली गेली तरी भारत आशिया कपच्या सुपर-४ मध्ये पोहोचू शकतो..१६ वर्षांच्या भावाला आणून द्या आणि सामना खेळवा; पहलगाम हल्ल्यात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांचा भारत-पाकिस्तान मॅचला विरोध.भारतासाठी लीग टप्प्यातील तीनपैकी दोन सामने जिंकणे महत्त्वाचे आहे. भारताने आधीच यूएईविरुद्ध विजय मिळवला आहे. पाकिस्तान व्यतिरिक्त टीम इंडिया ओमानविरुद्धही खेळेल आणि जर भारतीय संघ ओमानला हरवला तर पाकिस्तानविरुद्ध न खेळता सुपर-४ मध्ये सहज पात्र ठरेल. फक्त एक सामना जिंकल्यानंतर भारताचा नेट रन रेट (NRR) +१०.४८३ आहे..ग्रुप अ मधील दोन संघ सुपर-४ मध्ये पोहोचतील. जर भारताव्यतिरिक्त पाकिस्तानही सुपर-४ मध्ये पोहोचला तर पाकिस्तान पुन्हा एकदा टीम इंडियासमोर उभा राहील आणि जर भारताला आशिया कप २०२५ च्या अंतिम फेरीत पोहोचायचे असेल तर त्या टप्प्यावर पाकिस्तानला हरवणे आवश्यक असू शकते. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी X वर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे..पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यात अर्शदीप सिंगला संधी मिळणार? कशी असेल भारतीय संघाची प्लेईंग XI?.ज्यामध्ये टीम इंडियाचे खेळाडू सराव करताना दिसत आहेत. या व्हिडिओसोबत कॅप्शन दिले आहे, 'सर्व काही तयार आहे आणि आम्ही गर्जना करण्यास तयार आहोत'. सामन्यापूर्वी, टीम इंडियाला भारत सरकार आणि BCCI ने आशिया कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्याची परवानगी दिली आहे. सामना रद्द करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे भारत-पाकिस्तान सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री ८ वाजता दुबईमध्ये होणार असल्याचे स्पष्ट होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.