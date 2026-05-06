IND vs PAK Match Ban: मोठी बातमी! पाकिस्तानी खेळाडू भारतात येऊ शकतील, पण...; भारत-पाकिस्तान सामन्यांवर सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

आयपीएल २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानसोबतचे द्विपक्षीय क्रीडा संबंधांवरील बंदी कायम राहील. क्रीडा मंत्रालयाने बुधवारी याला दुजोरा दिला आहे. याव्यतिरिक्त, जर भारताने एखाद्या बहुपक्षीय स्पर्धेचे आयोजन केले, तर पाकिस्तानी खेळाडूंना भारतात प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाईल. ज्या स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानी संघ आणि खेळाडू सहभागी होत आहेत, त्या सर्व स्पर्धांमध्ये भारतीय संघ आणि खेळाडू सहभागी होऊ शकतील. .क्रीडा मंत्रालयाने एक अधिकृत निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, द्विपक्षीय स्पर्धांच्या बाबतीत भारतीय खेळाडू खेळण्यासाठी पाकिस्तानला जाणार नाहीत, तसेच पाकिस्तानी खेळाडूंना भारतात येण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. भारत ऑलिम्पिक आणि आंतरराष्ट्रीय क्रीडा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत राहील. २०३६ ऑलिम्पिक तसेच २०३० राष्ट्रकुल खेळांचे यजमानपद मिळवण्याच्या संधीसाठी प्रयत्नशील आहे. .मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारतात किंवा परदेशात आयोजित होणाऱ्या बहुपक्षीय स्पर्धांसंदर्भात भारत आंतरराष्ट्रीय क्रीडा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करेल. त्यामुळे, ज्या स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानी खेळाडू देखील सहभागी होत आहेत, त्या सर्व स्पर्धांमध्ये कोणताही भारतीय संघ किंवा खेळाडू सहभागी होईल. भारताने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये पाकिस्तानसोबतचे द्विपक्षीय क्रीडा संबंध सर्वप्रथम गोठवले होते. .त्यावेळी क्रीडा मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले होते की, पाकिस्तान यजमान असल्याशिवाय भारत कोणत्याही बहुपक्षीय क्रीडा स्पर्धेत हस्तक्षेप करणार नाही. हे धोरण क्रिकेटलाही लागू होते. भारतीय संघाने शेवटचा पाकिस्तान दौरा २००६ मध्ये एका द्विपक्षीय क्रिकेट मालिकेत भाग घेण्यासाठी केला होता आणि त्यानंतर भारतीय संघाने पाकिस्तानला कधीही भेट दिलेली नाही..हे धोरण गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये पहिल्यांदा जाहीर करण्यात आले होते. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये आयोजित आशिया कप क्रिकेट स्पर्धेत भारताच्या सहभागावरून झालेल्या मोठ्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर हे धोरण आले. या स्पर्धेत पाकिस्तानही सहभागी झाला होता आणि २६ जणांचा बळी घेणाऱ्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर काही महिन्यांतच ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती.