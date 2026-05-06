क्रीडा

IND vs PAK Match Ban: मोठी बातमी! पाकिस्तानी खेळाडू भारतात येऊ शकतील, पण...; भारत-पाकिस्तान सामन्यांवर सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

India Pakistan Sports Ban Continues: पाकिस्तानसोबतच्या द्विपक्षीय क्रीडा संबंधांवर बंदी कायम राहील. परंतु सीमेपलीकडील खेळाडूंना बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी भारतात येण्यास बंदी घातली जाणार नाही.
Vrushal Karmarkar
Updated on

आयपीएल २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानसोबतचे द्विपक्षीय क्रीडा संबंधांवरील बंदी कायम राहील. क्रीडा मंत्रालयाने बुधवारी याला दुजोरा दिला आहे. याव्यतिरिक्त, जर भारताने एखाद्या बहुपक्षीय स्पर्धेचे आयोजन केले, तर पाकिस्तानी खेळाडूंना भारतात प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाईल. ज्या स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानी संघ आणि खेळाडू सहभागी होत आहेत, त्या सर्व स्पर्धांमध्ये भारतीय संघ आणि खेळाडू सहभागी होऊ शकतील.

