U19CWC : टीम इंडियाचा नवा स्टार; जैस्वालची वर्ल्डकपमधील 'यशस्वी' कामगिरी पाहिली का?

U19 World Cup : अंडर-19 वर्ल्डकप स्पर्धेत अनेक खेळाडूंनी आपल्या खेळीने क्रिकेट फॅन्सचे मनोरंजन केले. यामध्ये युवा टीम इंडियाच्या यशस्वी जैस्वालने सगळ्यांचे लक्ष्य वेधून घेतले आहे. या वर्ल्डकपमधील त्याची कामगिरी पाहता आगामी काळात तो टीम इंडियाचा ओपनर होऊ शकतो, यात वावगे काहीच नाही.

वर्ल्डकप फायनलमध्ये टीम इंडियाला बांगलादेशने चांगलेच झुंजवले. अविषेक दास, शोरिफूल इस्लाम यांच्या अचूक माऱ्यापुढे टीम इंडिया 177 पर्यंतच पोहचू शकली. भारताचा सलामीवीर यशस्वी जैस्वालने 88 रन्सची अर्धशतकी खेळी केली.

पहिल्या बॉलपासून बांगलाच्या तोफखान्याने टिच्चून मारा केला. त्यामुळे भारताला मोठे आव्हान उभारण्यात अपयश आले. सलामीवीर दिव्यांश सक्सेनाने लगेच तंबूचा रस्ता धरला. त्यानंतर दुसऱ्या विकेटसाठी तिलक वर्मा आणि जैस्वालने 94 रन्सची पार्टनरशिप केली.

एका बाजूने यशस्वी किल्ला लढवणाऱ्या जैस्वालने वर्ल्डकपमधील आपले पाचवे अर्धशतक साजरे केले. यावेळी त्याने अनेक विक्रम आणि पराक्रम केले. अंडर-19 वर्ल्डकप स्पर्धेत सर्वात जास्तवेळा 50 किंवा त्यापेक्षा जास्त रन्स बनविण्याचा शिखर धवनचा विक्रम त्याने मोडला. या यादीत तो सर्फराज खानसह अव्वलस्थानी विराजमान झाला आहे.

Most 50+ scores in a U19WC Series (Indians)

आणखी एक म्हणजे, यशस्वीने बॅटिंगच्या सगळ्या प्रकारांत आपला झेंडा गाडला आहे. फायनल मॅचमध्ये त्याला शतकी खेळी करता आली नसली तरी त्याने पूर्ण टुर्नामेंटमध्ये आपल्या कामगिरीने सर्वांचे लक्ष्य वेधून घेतले आहे. संघ निवड समिती आणि देशभरातील असंख्य चाहत्यांना त्याने आपल्या बॅटिंगद्वारे इम्प्रेस केले आहे.

Yashasvi Jaiswal in 2020 U19WC

59 vs SL

29* vs JPN

57* vs NZ

62 vs Aus

105* vs Pak

88 vs Ban#U19CWCFinal

