क्रीडा

Commonwealth Games: नाशिकच्या सर्वेश कुशारेचा ग्लासगोमध्ये डंका ऐतिहासिक रौप्य पदक जिंकत उंचावली तिरंग्याची शान

Nashik’s Sarvesh Kushare Win Silver Medal in CWG 2026: ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत नाशिकचा सर्वेश कुशारेने ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली. त्याने उंच उडीत रौप्य पदक जिंकत भारतासाठी इतिहास घडवला आहे.
Nashik’s Sarvesh Kushare Win Silver Medal | Commonwealth Games

Nashik’s Sarvesh Kushare Win Silver Medal | Commonwealth Games

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Nashik’s Sarvesh Kushare Scripts History at Commonwealth Games 2026: ग्लासगोमध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ सुरू असून या स्पर्धेत भारतीय खेळाडू आपली चमक दाखवत आहेत. भारतीय वेटलिफ्टर्सने या स्पर्धेत आपले वर्चस्व सिद्ध केल्यानंतर आता भारताचे खेळाडू ऍथलेटिक्समध्येही चमकत आहेत.

या स्पर्धेत सोमवारी नाशिकचा ३१ वर्षीय ऍथलिट सर्वेश कुशारे याने ऐतिहासिक कामगिरी करताना पुरुषांच्या उंच उडी प्रकारात रौप्य पदकाची कमाई केली. तो राष्ट्रकुल स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकणारा पहिलाच भारतीय खेळाडू ठरला आहे.

Nashik’s Sarvesh Kushare Win Silver Medal | Commonwealth Games
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