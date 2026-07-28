Commonwealth Games: नाशिकच्या सर्वेश कुशारेचा ग्लासगोमध्ये डंका ऐतिहासिक रौप्य पदक जिंकत उंचावली तिरंग्याची शान

Nashik’s Sarvesh Kushare Scripts History at Commonwealth Games 2026: ग्लासगोमध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ सुरू असून या स्पर्धेत भारतीय खेळाडू आपली चमक दाखवत आहेत. भारतीय वेटलिफ्टर्सने या स्पर्धेत आपले वर्चस्व सिद्ध केल्यानंतर आता भारताचे खेळाडू ऍथलेटिक्समध्येही चमकत आहेत. या स्पर्धेत सोमवारी नाशिकचा ३१ वर्षीय ऍथलिट सर्वेश कुशारे याने ऐतिहासिक कामगिरी करताना पुरुषांच्या उंच उडी प्रकारात रौप्य पदकाची कमाई केली. तो राष्ट्रकुल स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकणारा पहिलाच भारतीय खेळाडू ठरला आहे. .Commonwealth Games 2026: इलेक्ट्रिशियनच्या लेकीने भारतासाठी जिंकलं पदक! ज्ञानेश्वरी यादवने गरिबीचा 'भार' झुगारून घडवला इतिहास, तिरंग्यासमोर नतमस्तक.उंच उडीमध्ये राष्ट्रीय विक्रमही नावावर असलेल्या सर्वेशने सोमवारी ग्लासगोमध्येही शानदार कामगिरी केली. त्याने २.२५ मीटरचे अंतर पार करताना रौप्यपदक जिंकले, तसेच जमैकाच्या रोमेन बेकफोर्डने सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. तसेच इंग्लंडच्या जॅक किमानीने २.२० मीटर उंच उडी मारत कांस्य पदक जिंकले.खरंतर कुशारे आणि बॅकफोर्ड या दोघांनीही २.२५ मीटरचा बार यशस्वीपणे पार केला होता. मात्र २.२८ मीटरचा बार पार करणं दोघांनांही जमलं नाही. मात्र काऊंटबॅकच्या नियमानुसार म्हणजेच बॅकफोर्डने पहिल्याच प्रयत्नात २.२५ मीटर अंतर पार केले होते. पण सर्वेशला तिसरा प्रयत्न करावा लागला. त्यामुळे बॅकफोर्डला सुवर्णपदक, तर सर्वेशला रौप्य पदक देण्यात आले. या स्पर्धेत भारताचा आदर्श रामही सहभादी होता, जो २.१५ मीटर अंतर पार करू शकल्याने ५ व्या क्रमांकावर राहिला..खिलाडूवृत्तीचे दर्शनया स्पर्धेत सर्वेश आणि आदर्शसह तेजस्वीन शंकरही सहभागी झाला होता. तेजस्वीनने २०२२ राष्ट्रकुल स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकले होते. पण सोमवारी दुखापतीमुळे तेजस्वीन स्पर्धा पूर्ण करू शकला नाही. पण असे असले तरी त्याने माघारी परत जाण्याऐवजी आपल्या देशाच्या दोन्ही खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याला प्राधान्य दिले. त्याने स्टेडियममध्येच थांबून सर्वेश आणि आदर्श यांना मार्गदर्शन केले. त्याने दाखवलेल्या खिलाडूवृत्तीचे सध्या जोरदार कौतुक होत आहे..कोण आहे सर्वेश कुशारे?सर्वेश कुशारे हा महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील देवरगाव गावचा आहे. त्याचे वडील शेतकरी असून घरी कांद्याची शेती आहे. त्याचे वडीलच त्याचे लहानपणीचे प्रशिक्षकही राहिले. सुरुवातीला गावात योग्य सुविधा नसल्याने त्याच्या वडिलांनी शक्कल लढवली. त्यांनी शेतातून काढलेल्या मक्याच्या टरफले, कापूस आणि शेतातील टाकाऊ गोष्टी वापरून त्याचा सर्वेशसाठी मॅटसारखा वापर केला. त्यावर सर्वेश सराव करायचा. नंतर सर्वेश उंच उडीमध्ये प्रगती करत राहिला. त्याने राज्यस्थरावरही त्याचे कौशल्य सिद्ध केल्यानंतर त्याला सैन्यात स्पोर्ट्स कोटातून नोकरी मिळाली. त्यानंतर मात्र त्याला चांगले प्रशिक्षण आणि उत्तम संसाधने मिळाली..Commonwealth Games 2026: किराणा दुकान चालवणाऱ्या बापाच्या लेकीची अभिमानास्पद कामगिरी! बिंद्यारानी देवीने भारताला जिंकून दिले सहावे पदक.त्याने २.३१ मीटर उंच उडी मारून राष्ट्रीय विक्रमही भारतासाठी केला होता. तसेच तो २.३० मीटर अंतर पार करणारा पहिलाच भारतीय खेळाडूही आहे. इतकेच नाही, तर या महिन्याच्या सुरुवातीला कुशारे डायमंड लीग स्पर्धेत पोडियमवर स्थान मिळवणारा पहिला भारतीय उंच उडीपटू देखील ठरला आहे. त्याने आशियाई ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२३ स्पर्धेतही त्याने रौप्य पदक जिंकले होते, तर दक्षिण आशियाई स्पर्धा २०१९ मध्ये त्याने सुवर्णपदक जिंकले होते. तो पॅरीस ऑलिम्पिक २०२४ मध्येही सहभागी झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.