U19CWC Final : 'गेम चेंजर' रवी बिष्णोईच्या नावावर नवा विक्रम!

INDvsBAN : पोचेस्ट्रूम : येथे भारत-बांगलादेश या संघांमध्ये अंडर 19 वर्ल्डकप स्पर्धेची फायनल मॅच रंगली. बांगलादेशच्या टीमने सुरवात जोरदार केली. परवेझ इमॉन आणि तांझिद हसन यांनी 8व्या ओव्हरमध्येच संघाचे अर्धशतक फलकावर लावले. त्यावेळी ही मॅच बांगलादेश आरामात जिंकेल, असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, या मॅचचे रुपडे पालटले ते भारताच्या रवी बिष्णोईने.

Ravi Bishnoi strikes in his first over as #TeamIndia get their first breakthrough.

Follow the #INDvBAN #U19CWC final live https://t.co/WK6GcTF6Ou pic.twitter.com/90od0UUPsf

