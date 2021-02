Breaking: धोनीनंतर टीम इंडियाच्या आणखी एका विकेटकीपरचा क्रिकेटला अलविदा!

Naman Ojha Retirement: पुणे : कॅप्टन कूल महेंद्रसिंह धोनीनंतर टीम इंडियाच्या आणखी एका विकेटकीपर बॅट्समनने क्रिकेटला अलविदा केला आहे. नमन ओझाने आंतरराष्ट्रीय तसेच डोमेस्टीक क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. ३७ वर्षीय नमनने क्रिकेटच्या तिन्ही प्रकारात भारताचं प्रतिनिधित्व केलं होतं. टीम इंडियाकडून त्याने एक कसोटी, एक वनडे आणि दोन टी-२० सामने खेळले आहेत. २०१०मध्ये झिम्बाब्वे दौर्‍यादरम्यान नमन मर्यादित षटकांच्या मालिकेत खेळला होता, तर २०१५मध्ये त्याने श्रीलंकेविरुद्ध कोलंबो येथे कारकिर्दीतील एकमेव कसोटी सामना खेळला होता.

- INDvsENG : 'बाप-माणूस' पुन्हा खवळला; कोहलीनं 'इज्जत'मध्ये पंचाशी घातली 'हुज्जत'​

डोमेस्टिक क्रिकेटमध्ये नमनने मध्यप्रदेशचे प्रतिनिधित्व करताना १४६ प्रथम श्रेणी सामने खेळले होते आणि ४१.६७च्या सरासरीने ९७५३ धावा केल्या होत्या. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याने २२ शतके आणि ५५ अर्धशतके झळकावली आहेत. नाबाद २१९ ही त्याची सर्वोच्च धावसंख्या होती. तसेच १८२ टी-२० सामने आणि आयपीएलमध्ये ११३ सामने खेळले आहेत. आयपीएलमध्ये तो दिल्ली डेअरडेव्हिल्स (दिल्ली कॅपिटल्स), राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळला.

- INDvsENG: शतकी पंचसह घरच्या मैदानावर अश्विननं केली 'हवा'; कळलं का भावा!

२०१२ मध्ये नमनने डेव्हिड वॉर्नरसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी १८९ धावांची पार्टनरशिप केली होती, ही कोणत्याही विकेटसाठी झालेली सर्वात मोठी पार्टनरशिप ठरली आहे. तसेच आयपीएलच्या इतिहासातील ही पाचवी सर्वात मोठी पार्टनरशिप आहे. २०१८मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळताना नमनने त्याचा शेवटचा सामना सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध खेळला होता.

If given an opportunity, shall continue to play cricket abroad. A big thank to all who helped me reach my goals.

— Naman Ojha (@namanojha35) February 15, 2021