INDvsAUS : 'कमाल करते हो पांडेजी'; मनिषने एका हातात घेतलेला कॅच एकदा बघाच!

राजकोट : येथे सुरू असलेल्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात टीम इंडियाच्या मनिष पांडेने घेतलेल्या नेत्रदीपक झेलची सध्या तुफान चर्चा रंगते आहे.

ऑस्ट्रेलियाचा डावखुरा सलामीवीर आणि तुफानी फलंदाज डेव्हिड वॉर्नरने आपल्या लौकिकाला साजेल अशी धडाक्यात सुरवात केली. मात्र, त्याला मोठी खेळी करण्यात अपयश आले.

डावाच्या चौथ्या षटकात मोहमंद शमीला जोरदार फटका मारताना तो मनिष पांडेकडे झेल देत झेलबाद झाला. पांडेने हवेत उंच उडी मारत वॉर्नरचा सुरेख झेल टिपला. आणि ऑस्ट्रेलियाला पहिला धक्का बसला.

Stretch and Catch it like @im_manishpandey

He goes full stretch to pluck a one-handed stunner to dismiss Warner. #TeamIndia #INDvAUS

Full video - https://t.co/UQ1Vm8KoGZ pic.twitter.com/QFyMzZSfut

— BCCI (@BCCI) January 17, 2020