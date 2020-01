कॉन्ट्रॅक्ट लिस्टमधून हटविल्यानंतर धोनीचे 'बॅक टू बेसिक'!

रांची : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने कोणत्याही क्रिकेट श्रेणीत स्थान न दिल्यामुळे भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीच्या निवृत्तीच्या चर्चांना उधाण आले. मात्र, या एकीकडे या चर्चा सुरु असतानाच धोनीने झारखंड रणजी संघासोबत सरावाला सुरवात केली आहे.

''तो येऊन संघासोबत सराव करणार आहे याची आम्हालाही कल्पना नव्हती. आमच्यासाठी हे खूप छान सरप्राईज होतं. त्याने नेहमीच्या ट्रेनिंगनंतर काहीवेळ फलंदाजीचा सराव केला,'' असे झारखंड संघाच्या विश्वासू सूत्रांनी सांगितले.

विश्वकरंडकानंतर त्याने एकही सामना खेळलेला नाही. अशातच गुरुवारी (ता.16) बीसीसीआयने करारश्रेणीतून त्याला वगळल्यावर त्याच्या निवृत्तीच्या चर्चा सुरु झाल्या. आता त्याचे परतण्याचे सर्व मार्ग संपले असल्याच्या चर्चांना उधाण आले असतानाच त्याने सरावाला पुन्हा सुरवात केली आहे.

त्याने आयपीएलसाठी सरावाला सुरवात केली असल्याची शक्यता आहे. त्याने टी-20 विश्वकरंडाकासाठी संघात पुनरागमन केले तर त्याला बीसीसीआयच्या नियामांनुसार 'क' श्रेणीत सहभागी करुन घेतले जाईल.

As quoted by @BoriaMajumdar,

MS Dhoni has resumed his training with team Jharkhand for #ranjitrophy in Ranchi and has also got a new bowling machine.

FYI, a new practice pitch was inaugurated by Mahi last year at JSCA!

Keep Calm & Wait for DHONI#TeamIndia #MSDhoni #JSCA pic.twitter.com/MvGv6MNJDE

— MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) January 16, 2020