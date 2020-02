INDvsNZ : रोहित वन-डे मॅच खेळणार का? राहुल म्हणतोय...

INDvsNZ : माऊंट मौगानुई : भारत-न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या पाचव्या टी-20 सामन्यावेळी भारताचा सलामीवीर रोहित शर्माला स्नायू दुखावल्याने मैदान सोडावे लागले. त्यामुळे तो पुढील सामना खेळणार की नाही, अशी चर्चा त्याच्या चाहत्यांमध्ये सुरू झाली आहे.

कॅप्टन विराट कोहलीने या सामन्यात विश्रांती घेत टीमची धुरा रोहितच्या हाती सोपवली. पहिल्यांदा बॅटिंगसाठी मैदानात उतरत रोहित शर्मा आणि के. एल. राहुल या भारतीय सलामीवीरांनी धडाक्यात सुरवात केली. रोहितने 3 फोर आणि 3 सिक्सच्या साहाय्याने 41 चेंडूत 60 रन्सची धुवाधार खेळी केली.

मात्र, पोटरीचे स्नायू ताणले गेल्याने रोहितने मैदान सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर फिल्डिंगच्या वेळेस तो मैदानावर आला नाही. त्याच्या अनुपस्थितीत के. एल. राहुलने टीम इंडियाच्या कॅप्टनशीपची जबाबदारी पार पाडली. त्यामुळे रोहित अनफिट आहे का? तो पुढील मॅच खेळणार का? याबाबत चर्चांना उधाण आले.

रोहितच्या फिटनेसची चिंता त्याच्या चाहत्यांसह टीमसाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे रोहितच्या फिटनेसबाबत त्याचा जोडीदार राहुलने महत्त्वाचा खुलासा केला आहे.

राहुल म्हणाला, ''रोहितला अचानक त्रास व्हायला लागल्याने टीममधील सर्वच जण काळजीत पडले होते. त्याच्याबाबतीत घडलेली घटना दुर्दैवी आहे. पण, लवकरच तो बरा होईल, अशी आशा आहे.''

#KLRahul reckons the historic T20I series win should be credited to the overall team performance rather than individual brilliance. The wicketkeeper-batsman also said that the #MeninBlue are working towards a collective goal of winning the T20 World Cup#INDvsNZ #ViratKohli pic.twitter.com/IPToQP1dLW

— Cricbuzz (@cricbuzz) February 2, 2020