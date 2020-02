AusOpen2020 : ऑस्ट्रेलियन ओपनचा अजिंक्य 'जोकर'; नोव्हाकची आठव्यांदा जेतेपदाला गवसणी!

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 : मेलबर्न : सर्बियाचा स्टार टेनिसपटू नोव्हाक जोकोविचने ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रँडस्लॅम स्पर्धेच्या विजेतेपदाला गवसणी घातली. आणि नव्या वर्षातील पहिल्या ग्रँडस्लॅमवर आपले नाव कोरले.

जोकोविच आणि ऑस्ट्रियाचा तरुण टेनिसपटू डॉमनिक थिएम यांच्यात ऑस्ट्रेलियन ओपनचा अंतिम थरार रंगला. जोकोविचने थिएमचा 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 अशा पाच सेट्सपर्यंत रंगलेल्या सामन्यात पराभूत करत जेतेपदाला गवसणी घातली.

After almost four hours, @DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown. #AO2020 #AusOpen pic.twitter.com/EJOKBy040s

The king has returned

दरम्यान, पहिल्या सेटमध्ये 6-4 अशी आघाडी घेत जोकोविचने धडाक्यात सुरवात केली. मात्र, हम भी किसी से कम नही म्हणत थिएमने दुसऱ्या सेटमध्ये जोरदार मुसंडी मारली आणि सलग दोन सेट जिंकत सामन्यात रंगत वाढवली.

A final for the ages #AO2020 #AusOpen pic.twitter.com/rICxOSKDxp

आपला अनुभव पणाला लावत जोकोविचने चौथा सेट जिंकला आणि बरोबरी साधली. शेवटच्या सेटमध्ये दोघांनी आपल्या हुकमी फटक्यांचा खुबीनं वापर केला. मात्र, जोकोविच थिएमवर भारी पडला.

"This is a reminder to all of us that we should stick together more than ever."

आठवी फायनल आणि आठव्यांदा विजयी

मॅटचा बादशहा अशी ओळख निर्माण केलेल्या आणि टेनिस विश्वात डी'जोकर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या जोकोविचने नवा पराक्रम केला आहे. ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रँडस्लॅम स्पर्धेची आठव्यांदा अंतिम फेरी गाठलेल्या जोकोविचने फायनलमध्ये अजिंक्य राहण्याचा विक्रम नोंदविला आहे.

Always a tough ask to speak after a loss but brilliantly done @ThiemDomi.

We can't wait to see you back next year #AO2020 #AusOpen pic.twitter.com/N2fOpOdvXk

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020