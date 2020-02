INDvsNZ : शेवटची मॅच न खेळताही कोहलीच्या नावावर दोन रेकॉर्ड!

INDvsNZ : माऊंट मौगानुई : भारत-न्यूझीलंड यांच्यात झालेला पाचवा आणि अखेरचा टी-20 सामना भारताने जिंकत 5-0 ने मालिकाही जिंकली. यजमान किवीजना त्यांच्याच भूमीवर व्हाईटवॉश देण्याचा पराक्रम टीम इंडियाने पहिल्यांदाच केल्याने हा ऐतिहासिक विजय ठरला आहे.

भारताने विजयासाठी दिलेले 164 रन्सचे टार्गेट न्यूझीलंड गाठू शकलं नाही. अनुभवी रॉस टेलर आणि टीम सेफर्ट यांनी अर्धशतकी खेळी करत चांगली झुंज दिली. पण भारतीय गोलंदाजांनी शेवटी केलेल्या टिच्चून माऱ्यापुढे ते तग धरू शकले नाहीत. परिणामी, त्यांना पराभवास सामोरे जावे लागले.

शेवटच्या सामन्यात कॅप्टन विराट कोहलीने विश्रांती घेतल्याने रोहित शर्माकडे नेतृत्व सोपविले गेले. पण तोही दुखापतग्रस्त झाल्याने के. एल. राहुलवर टीम इंडियाची धुरा सांभाळण्याची वेळ आली. त्याने ती जबाबदारी चोख पार पाडली. आणि टीम इंडियाने न्यूझीलंडला व्हाईट वॉश देत 5-0 असा मालिका विजय साजरा केला.

IND vs NZ in T20Is (Head To Head):

Before This Series

India - 3 Wins

New Zealand - 8 Wins

After This Series

India - 8 Wins

New Zealand - 8 Wins

