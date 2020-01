INDvsSL : मधली फळी फेल तरी भारताचा 201 धावांचा डोंगर!

INDvsSL : पुणे : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील तिसऱ्या आणि अखेरच्या ट्वेंटी20 सामन्यात भारताने श्रीलंकेसमोर 202 धावांचे आव्हान ठेवले. सलामीवीरांनंतर मधल्या फळीत एकापाठोपाठ एक खेळाडू बाद झाले तरी भारताने 201 धावांचा टप्पा गाठला.

श्रीलंकेने आधी भारताला कमी धावांत रोखू अन् मग धावांचा

पाठलाग करु असा विचार करत नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी

करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या फलंदाजांनी मोठे फटके

मारायचा सराव याचसाठी तर केला होता. मात्र, सलामीवीरांनी केलेली अर्धशतकं, आणि शार्दुल-पांडेच्या अखेरच्या षटकातील फटकेबाजीमुळे भारताला 201 धावा करता आल्या.

FIFTY!@klrahul11's on song as he brings up his 9th T20I half-century off 34 deliveries here in Pune.#INDvSL pic.twitter.com/yPWeStSqi4 — BCCI (@BCCI) January 10, 2020

सलामीला आलेल्या शिखर धवन आणि लोकेश राहुल यांनी

पावरप्लेमध्ये 63 धावा चोपल्या. 11व्या षटकात धवनने

अर्धशतक पूर्ण केले आणि दोन धावा करुन लगेच बाद झाला.



पहिलाच षटकार अन् लेगच आऊट

धवन बाद झाल्यावर स्टेडियम विराट विराटच्या नावाने कल्ला

करु लागलं पण मैदानात संजू सॅमसनची एण्ट्री झाली. तब्बल

पाच वर्षांनी टी20 सामना खेळणाऱ्या संजूने पहिल्याच चेंडूवर

लॉंग ऑफवर षटकार ठोकला. मात्र केवळ दोन चेंडू खेळून डि

सिल्व्हाच्या गुगलीवर तो पायचित झाला.

FIFTY! That's a fine fine knock by @SDhawan25 as he brings up his 10th T20I half-century off 34 deliveries #INDvSL pic.twitter.com/rcVWQmAL7w — BCCI (@BCCI) January 10, 2020

डावाला गळती

चौथ्या क्रमांकावर मनिष पांडे फलंदाजीला आला. 13व्या

षटकात लोकेश राहुलचे अर्धशतक पूर्ण झाले. त्यानतंर एक

चौकार ठोकून पुढच्याच चेंडूवर राहुल 54 धावा करुन बाद

झाला. त्यानंतर आलेला श्रेयस अय्यरसुद्धा चार धावा करुन

बाद झाला.

कोहली दुसऱ्यांदा सहाव्या क्रमांकावर

आज विराट कोहली सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला. सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्याची ही त्याची दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी आयर्लंडविरुद्ध झालेल्या सामन्यात तो सहाव्या क्रमांकावर खेळला आहे. 18व्या षटकात नसलेली दुसरी धावा पळताना कोहली 26 धावांवर बाद झाला.

W, 6, 2, 1, W, 1, 4, 1, 2, 4, W, 4, W Four wickets in the space of 13 balls! It's all happening in Pune!#INDvSL pic.twitter.com/fjWE94FjcS — ICC (@ICC) January 10, 2020

कोहली बाद झाला तेव्हा भारताची धावसंख्या पाच बाद 164 होती. त्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर वॉशिंगटन सुंदर भोपळाही न फोडता बाद झाला. गेल्या सामन्यात तुफान फटकेबाजी करणाऱ्या शार्दुलने दुसऱ्याच चेंडूवर मलिंगाला षटकार ठोकला. अखेरच्या षटकात एक षटकार आणि दोन चौकार मारत दोघांनी भारताला 201 टप्पा गाठून दिला.