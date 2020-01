INDvsSL : पाच वर्षांनी टी-20 खेळणाऱ्या संजूच्या नावावर अनोखा विक्रम!

INDvsSL : पुणे : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील तिसऱ्या आणि अखेरच्या टी-20 सामन्यात यष्टीरक्षक म्हणून रिषभ पंतच्या ऐवजी अखेर संजू सॅमसनला संधी मिळाली. 2015 नंतर संजूला थेट शुक्रवारी (ता.10) संधी मिळाली आहे. अशातच त्याच्या नावावर एका विचित्र विक्रमाची नोंद झाली आहे.

संजूने 2015 ते 2020 या कालावधीत भारताकडून सर्वाधिक (73) सामने मिस केले आहेत. संजूने 19 जुलै 2015मध्ये झिंबाव्बेविरुद्ध ट्वेंटी-20 क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. तेव्हा भारतीय संघाचे नेतृत्व अजिंक्य रहाणेकडे होते. या सामन्यात भारताला पराभव स्वीकारावा लागला होता.

या सामन्यात संजूने 24 चेंडूंमध्ये 19 धावांची खेळी केली होती. यामध्ये एका चौकाराचा समावेश होता. या सामन्यात त्याचा स्ट्राईकरेट 79.17 होता.

A look at the Playing XIs for the 3rd T20I.

Three changes for #TeamIndia

Samson IN, Pant OUT

Manish Pandey IN, Dube OUT

Chahal IN, Kuldeep OUT#INDvSL pic.twitter.com/VwetQg5TZ5

— BCCI (@BCCI) January 10, 2020