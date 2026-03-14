३० नंतर टीम इंडियात एंट्री; ३५ व्या वर्षी विश्वचषक जिंकणारा कर्णधार... सूर्यकुमार यादवचा संघर्ष ते विश्वविजय प्रवासाची प्रेरणादायी यशोगाथा

क्रिकेटमध्ये अनेक खेळाडू लहान वयातच प्रसिद्धी मिळवतात. काही जण २०-२२ व्या वर्षीच भारतासाठी खेळायला लागतात; पण काही खेळाडूंचा प्रवास वेगळा असतो. त्यांना आपली वेळ येण्यासाठी खूप वर्षं संघर्ष करावा लागतो... तो प्रवास संघर्षाने भरलेला, संयमाने घडलेला आणि उशिरा मिळालेल्या यशाने उजळलेला असतो. सूर्यकुमार यादवचा क्रिकेट प्रवासही अशीच जिद्द, मेहनत आणि कधीही हार न मानण्याची प्रेरणादायी कहाणी आहे. संघर्ष, संयम आणि जिद्दीची भावनिक यशोगाथा आहे..सूर्यकुमारची सुरुवात साध्या घरातून झाली; पण स्वप्न मोठं होतं... सूर्याचा जन्म मुंबईत झाला. लहानपणापासूनच त्याला क्रिकेटची खूप आवड होती. गल्ली क्रिकेट खेळताना त्याच्या बॅटमधून निघणारे फटके पाहून अनेकांना जाणवत होतं, की हा मुलगा काहीतरी मोठं करणार. त्याचे वडील सरकारी नोकरीत होते. त्यांनी मुलाच्या स्वप्नाला पाठिंबा दिला. शाळा, अभ्यास आणि क्रिकेटमध्ये संतुलन ठेवत सूर्यकुमार रोज मैदानावर तासन्-तास सराव करत होता. मुंबईचं क्रिकेट हे भारतातील सर्वात स्पर्धात्मक क्रिकेट मानलं जातं. येथे प्रत्येक वर्षी शेकडो प्रतिभावान खेळाडू पुढे येतात. .सूर्यकुमारने रणजी करंडक आणि इतर देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी केली. त्याच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे तो हळूहळू चर्चेत येऊ लागला; पण तरीही त्याच्यासाठी भारतीय संघाचे दरवाजे उघडत नव्हते. इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल)मध्ये खेळताना सूर्यकुमारने आपल्या फलंदाजीने सगळ्यांचं लक्ष वेधलं. विशेषतः मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी खेळताना त्याने अनेक जबरदस्त खेळी केल्या. मैदानाच्या चारही बाजूंना फटके मारण्याची त्याची शैली, दबावातही शांत राहण्याची क्षमता आणि संघासाठी खेळण्याची वृत्ती यामुळे तो चाहत्यांचा आवडता खेळाडू बनला. .वर्षानुवर्षे तो देशांतर्गत क्रिकेट आणि आयपीएलमध्ये मेहनत करत राहिला. कधी शतकं ठोकली, कधी संघासाठी कठीण परिस्थितीत उभा राहिला... मनात एकच स्वप्न होतं, एक दिवस भारतासाठी खेळायचं... पण आश्चर्य म्हणजे, एवढी कामगिरी करूनही त्याला भारतीय संघात संधी मिळत नव्हती. अनेक खेळाडू अशा परिस्थितीत निराश होतात. काही जण क्रिकेट सोडण्याचाही विचार करतात; पण सूर्यकुमार वेगळा होता. त्याने हार मानली नाही. तो शांतपणे मेहनत करत राहिला. प्रत्येक सामन्यात स्वतःला सिद्ध करत राहिला..अखेर त्याची 'ती' वेळ आली. शेवटी त्याला मेहनतीचं फळ मिळालं. वयाच्या तिशीनंतर म्हणजे काहीशा उशिराच त्याला भारतीय संघात खेळण्याची संधी मिळाली. भारतीय जर्सी घालण्याचा क्षण त्याच्या आयुष्यातला सर्वात मोठा क्षण ठरला. त्या दिवशी भारतीय जर्सी घालताना त्याच्या डोळ्यांत आनंद आणि भावनांचा पूर होता... भारतीय संघात आल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने आपल्या अनोख्या शैलीने जगभरातील चाहत्यांचं लक्ष वेधलं. मैदानावर ३६० डिग्रीमध्ये फटके मारण्याची त्याची क्षमता पाहून अनेक क्रिकेटतज्ज्ञांनी त्याची तुलना महान फलंदाजांशी केली. .कठीण परिस्थितीत संघासाठी धावा करणं, दबावातही धाडसी फटके खेळणं आणि नेहमी सकारात्मक राहणं, ही त्याची खासियत बनली; पण त्याची खरी कहाणी इथेच संपत नाही... अनेक खेळाडू ३५ व्या वर्षी निवृत्तीचा विचार करतात; पण सूर्यकुमार यादव याच्यासाठी हा काळ नव्या सुरुवातीचा ठरला. त्याच्यावर भारतीय संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी आली. इतक्या उशिरा मिळालेल्या संधीचं त्याने सोनं केलं. नेतृत्व करताना त्याने प्रत्येक खेळाडूवर विश्वास ठेवला आणि संघाला एकत्र ठेवलं. .Video Viral: जसप्रीत बुमराह हा जलदगती गोलंदाजांमधला उस्मान तारिक; फेकाड्या पाकिस्तानी गोलंदाजासोबत जस्सीची बरोबरी.मैदानावरील त्याचा आत्मविश्वास, आक्रमक फलंदाजी आणि संघाला एकत्र ठेवण्याची क्षमता... यामुळे अखेर तो क्षण आला, ज्याची तो अनेक वर्षं वाट पाहत होता. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने मोठ्या स्पर्धेत शानदार कामगिरी केली. अखेर टी-२० विश्वकरंडक भारताच्या नावावर केला. कर्णधार म्हणून त्याने भारताला विजेतेपदाची ट्रॉफी जिंकून दिली. ट्रॉफी हातात घेताना तो क्षण फक्त विजयाचा नव्हता. तो होता संघर्षाच्या प्रत्येक दिवसाचा, प्रत्येक सरावाचा आणि प्रत्येक स्वप्नाचा विजय होता. त्या क्षणी विजेतेपदाचा करंडक हातात घेताना कदाचित सूर्याच्या डोळ्यांसमोर संघर्षाची सगळी वर्षं उभी राहिली असतील..न मिळालेल्या संधी, केलेली मेहनत आणि न सोडलेलं स्वप्न... कारण तो फक्त करंडक नव्हता, तर ती होती जिद्दीची जिंकलेली लढाई... विश्वकरंडक जिंकल्यानंतरचा तो क्षण सूर्यकुमारसाठी केवळ आनंदाचाच नव्हे; तर भावनांचा प्रचंड सागर होता. सामना संपल्यानंतर मैदानावर उभा असताना त्याच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू होते. करंडक हातात घेताना त्याने आकाशाकडे पाहिले. जणू आपल्या आई-वडिलांचे, प्रशिक्षकांचे आणि बालपणीच्या संघर्षाचे आभार मानले. अनेक वर्षं मनात जपलेलं स्वप्न अखेर पूर्ण झालं होतं..पुरस्कार समारंभात बोलताना सूर्यकुमार यादव म्हणाला, 'आजचा विजय फक्त माझा नाही. तो संपूर्ण संघाचा आणि प्रत्येक त्या व्यक्तींचा आहे ज्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला.' त्याने विशेषतः आपल्या कुटुंबाचा उल्लेख केला. लहानपणी सरावासाठी मैदानावर नेणारे वडील, त्याच्या प्रत्येक सामन्याची काळजी घेणारी आई आणि कठीण काळातही त्याच्यावर विश्वास ठेवणारे मित्र या सगळ्यांच्या पाठिंब्याशिवाय हा प्रवास शक्य झाला नसता, अशा भावना त्याने व्यक्त केल्या..विश्वकरंडक जिंकल्यानंतर भारतीय चाहत्यांनी सूर्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला. सोशल मीडियावर त्याच्या संघर्षाची आणि जिद्दीची चर्चा सुरू झाली. अनेक माजी क्रिकेटपटूंनीही त्याचं नेतृत्व आणि धाडसी फलंदाजीचं कौतुक केलं. कारण त्याने फक्त धावाच केल्या नाहीत; तर संघाला आत्मविश्वास दिला आणि कठीण क्षणी विजयाचा मार्ग दाखवला. त्यानंतर संघासोबत ट्रॉफी घेऊन मैदानावर फेरी मारताना सूर्यकुमार सतत हसत होता; पण त्या हास्यामागे अनेक वर्षांचा संघर्ष दडलेला होता. गल्लीतून सुरू झालेला क्रिकेटचा प्रवास अखेर विश्वकरंडकाच्या शिखरापर्यंत पोहोचला होता..संघर्षाने भरलेल्या सूर्याच्या आयुष्यात लहानपणापासूनचे अनेक किस्से आहेत. मात्र, तो एक किस्सा नेहमी सांगतो... लहानपणी त्याच्या वडिलांनी त्याला पहिली चांगली क्रिकेट बॅट आणून दिली होती. त्या दिवशी तो इतका आनंदी झाला होता, की ती बॅट घेऊन तो संपूर्ण रात्र झोपलाच नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच मैदानावर जाऊन त्याने सराव सुरू केला. त्या बॅटमधून निघालेला प्रत्येक फटका त्याला मोठं स्वप्न दाखवत होता. रणजी क्रिकेटच्या सुरुवातीच्या दिवसांतही त्याने अनेक कठीण प्रसंग पाहिले. काही सामने चांगले गेले नाहीत, कधी निवड समितीकडून दुर्लक्ष झाले; पण त्या काळात त्याच्या प्रशिक्षकांनी त्याला एकच सल्ला दिला होता की, 'फक्त खेळत राहा... तुझा दिवस नक्की येईल.' आता टी-२० क्रिकेटचा विश्वकरंडक पटकावल्यानंतर सूर्यकुमार यादवच्या डोळ्यासमोर सर्व आठवणी उभ्या राहिल्या असतील हे नक्की....सूर्यकुमार यादवची कहाणी आपल्याला एक मोठा धडा देते, की स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागू शकतो. कधी कधी जग आपल्याला ओळखायला उशीर लावते; पण जर आपण मेहनत, संयम आणि आत्मविश्वास सोडला नाही तर यश नक्की मिळते. आज तो फक्त एक क्रिकेटपटू नाही; तर तो हजारो तरुणांसाठी प्रेरणा बनला आहे. कारण त्याने दाखवून दिलं, की स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी उशीर झाला तरी चालेल... पण स्वप्न पाहणं आणि त्यासाठी लढणं कधीही थांबवू नये. स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी वय अडथळा ठरत नाही. जिद्द, मेहनत आणि संयम असेल तर उशिरा का होईना; पण यश नक्की मिळतं.. 