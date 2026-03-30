IPL 2026 CSK vs RR : MS Dhoni च्या जागी कुणाला मिळणार Playing XI मध्ये संधी? 'या' २० वर्षीय खेळाडूचं नाव चर्चेत...

Who Replaces MS Dhoni in Chennai Squad?: आयपीएलमध्ये आज चेन्नई विरुद्ध राजस्थान यांच्यात सामना रंगणार आहे. हा सामना गुवाहाटी येथे खेळवला जाणार असून या सामन्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. गेल्या हंगामातील सुमार कामगिरीनंतर चेन्नईचा संघ या सामन्यात कसं प्रदर्शन करतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. विशेष म्हणजे दुखापतीमुळे महेंद्रसिंह धोनी आयपीएलच्या काही सामन्यांतून बाहेर पडला असून त्याच्या जागी कुणाला संधी मिळणार, याचीही क्रिकेट वर्तुळात चर्चा सुरू आहे..२००८ मध्ये आयपीएल सुरू झाल्यापासून ते गेल्या मोसमापर्यंत महेंद्रसिंह धोनीशिवाय चेन्नईचा संघ मैदानात उतरला नव्हता. यंदा मात्र स्पर्धेच्या पहिल्याच सामन्यात धोनीशिवाय चेन्नईचा संघ खेळणार आहे. धोनीची ड्रेसिंग रूममधील उपस्थितीही संघाचं मनोबल वाढवणारी ठरते; मात्र तो सध्या चेन्नईत पुनर्वसन प्रक्रिया राबवत असल्यामुळे गुवाहाटीत होणाऱ्या या सामन्यासाठी उपस्थित राहणार नाही..IPL 2026 Marathi News: महेंद्रसिंग धोनी ६० वर्षांचा होईपर्यंत आयपीएल खेळणार... म्हणतो कसा, अवघड आहे, पण मी प्रयत्न नक्की करेन....धोनी खेळणार नसल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागी २० वर्षीय डावखुरा फिरकी गोलंदाज प्रशांत वीरला संधी मिळू शकते. देशांतर्गत टी-२० स्पर्धेत त्याने चमकदार कामगिरी केल्यामुळे चेन्नईने त्याच्यासाठी १४.२ कोटी रुपये मोजले आहेत. चेन्नईच्या संघात डेवाल्ड ब्रेविस आणि आयपीएल गाजवणारा 'बाहुबली' शिवम दुबे तसेच १९ वर्षांखालील विश्वकरंडक विजेता कर्णधार आयुष म्हात्रे असे फलंदाज आहेत; मात्र फलंदाजीची प्रमुख जबाबदारी सॅमसनवरच असेल. गोलंदाजीत नूर अहमद, अकिल हुसैन, मॅट हेन्री आणि खलील अहमद हे महत्त्वाचे खेळाडू आहेत..IPL 2026 Marathi News: महेंद्रसिंग धोनी पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही? Video ने वाढवली चिंता; इरफान म्हणाला तसा, ही Dhoniची शेवटची IPL.राजस्थान रॉयल्स: रियान पराग (कॅप्टन), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, शिम्रोन हेटमायर, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, एडम मिल्ने.चेन्नई सुपर किंग्स: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस/मैट शॉर्ट, प्रशांत वीर, जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद, राहुल चाहर.