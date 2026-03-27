IPL 2026 : MS Dhoni च नाही तर कोलकाता नाईट रायडर्सच्या 'या' तीन खेळाडूंसाठी यंदा शेवटचं आयपीएल?

IPL 2026: आयपीएलमध्ये दरवर्षी काही नव्या खेळाडूंच्या कारकिर्दीची सुरुवात होते, तर काही खेळाडूंच्या कारकिर्दींना पूर्णविराम लागतो. यंदाचा आयपीएल हंगामही याला अपवाद ठरणार नाही. आगामी हंगाम कोलकाता नाईट रायडर्सच्या तीन खेळाडूंसाठी शेवटचा ठरण्याची शक्यता आहे. हे खेळाडू नेमके कोण आहेत, जाणून घेऊया..कोलकाता नाईट रायडर्सच्या यशात जर एखाद्या खेळाडूचा सर्वाधिक वाटा असेल, तर तो सुनील नरेन याचा आहे. आयपीएल इतिहासातील सर्वात यशस्वी खेळाडूंमध्ये त्याची गणना होते. २०१२ मध्ये त्याने आयपीएलमध्ये पदार्पण केले आणि तेव्हापासून तो कोलकाता संघाचा भाग आहेत. आता तो ३७ वर्षांचा झाला असून हा हंगाम त्यांच्या कारकिर्दीतील शेवटचा ठरण्याची शक्यता आहे. त्याने एकूण १८९ आयपीएल सामने खेळले आहेत..कोलकाता नाईट रायडर्सने अजिंक्य रहाणेला शेवटच्या क्षणी संघात घेतले होते. त्यानंतर गेल्या हंगामात त्याच्या खांद्यावर कर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र, त्याच्या नेतृत्वाखाली संघाची कामगिरी विशेष राहिली नाही आणि संघ सातव्या स्थानावर राहिला. रहाणेने फलंदाजीत चांगली कामगिरी करत ३९० धावा केल्या. तरीही ३७ वर्षांचे वय आणि नव्या खेळाडूंचा वाढता सहभाग लक्षात घेता, पुढील हंगामात त्याच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..महेंद्रसिंह धोनी, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्यासोबत आयपीएलचे सर्व हंगाम खेळलेला खेळाडू म्हणजे मनीष पांडे होय. २०१४ आणि २०२४ मध्ये विजेतेपद मिळवणाऱ्या कोलकाता संघाचा तो भाग राहिला आहे. मात्र, आगामी हंगाम त्याच्यासाठी शेवटचा ठरण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन हंगामांत त्याला फारशी संधी मिळाली नाही. तो सध्या ३६ वर्षांचा असून नव्या खेळाडूंना मिळणाऱ्या संधीमुळे हा त्याचा शेवटचा हंगाम ठरू शकतो.