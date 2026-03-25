IPL 2026 चे सामने कधी आणि कुठे पाहता येणार LIVE? टाइमिंगपासून ते स्ट्रीमिंगपर्यंत... जाणून घ्या चॅनेल आणि OTT डिटेल्स

इंडियन प्रीमियर लीगचा १९वा हंगाम २८ मार्च रोजी सुरू होत आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने शेवटची जिंकलेली चकचकीत ट्रॉफी पुन्हा एकदा पणाला लागणार आहे. मिनी लिलावानंतर अनेक संघांची मालकी बदलल्याचे दिसत आहे. नेहमीप्रमाणेच, आयपीएलचा हंगाम रोमांचक असणार आहे. बीसीसीआयने २८ मार्च ते १२ एप्रिल दरम्यानचे वेळापत्रक जाहीर केले असून, या काळात एकूण २० सामने खेळले जातील. पण हे सामने केव्हा आणि कोणत्या वाहिनीवर थेट प्रक्षेपित केले जातील, हे तुम्हाला कळले आहे का? हेच आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत..आयपीएल २०२६ च्या सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर होईल. सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण JioHotstar ॲप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, मलेशिया आणि इतर अनेक देशांमध्ये YuppTV वर देखील थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल. आयपीएल २०२६ मध्ये, दुपारचे सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी ३:३० वाजता, तर संध्याकाळचे सामने सायंकाळी ७:३० वाजता सुरू होतील..राजस्थान रॉयल्सकडून खेळला, 22 व्या वर्षी क्रिकेटला रामराम; आता RCBचा मालक, कोण आहे आर्यमन?.इंडियन प्रीमियर लीगचा पहिला सामना २८ मार्च रोजी खेळला जाईल. यावेळी आरसीबी गतविजेता म्हणून खेळेल. आयपीएल २०२५ च्या अंतिम सामन्यात आरसीबीने पंजाब किंग्सला हरवून पहिल्यांदाच आयपीएलचे विजेतेपद पटकावले होते. याच कारणामुळे हा संघ वर्षातील आपला पहिला सामना खेळत आहे. आरसीबी हा सामना त्यांच्या घरच्या मैदानावर, बंगळूरु येथे खेळणार आहे, जिथे त्यांना त्यांच्या चाहत्यांचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल. .IPL 2026 : MI vs RCB ची तिकीटं मिनिटात विकली गेली... १ लाख रुपयांपर्यंत किंमत...फॅन्स म्हणतात, काहीतरी झोल आहे....आयपीएल २०२६ चे सामने भारतातील १३ वेगवेगळ्या शहरांमध्ये खेळले जातील. १० पैकी सात संघांनी प्रत्येकी एक घरचे मैदान निवडले आहे, तर बंगळूर, पंजाब आणि राजस्थानकडे प्रत्येकी दोन मैदाने आहेत. संपूर्ण वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही, परंतु बीसीसीआयने पुष्टी केली आहे की अंतिम सामना ३१ मे रोजी बंगळूरु येथे खेळला जाईल. यावरून असे सूचित होते की पहिला क्वालिफायर २६ मे रोजी, एलिमिनेटर २७ मे रोजी आणि दुसरा क्वालिफायर २९ मे रोजी खेळला जाईल.