India vs Pakistan Asia Cup 2025 : सरकारच्या आदेशानुसार भारत-पाकिस्तान सामना, नियमांचं पालन करणार; अरुण धुमल यांचं स्पष्टीकरण, नेमकं काय म्हणाले?

India vs Pakistan Asia Cup 2025 clash will go ahead under government guidelines : पाकिस्तानी दहशतवाद्यांकडून झालेला पहलगाममधील हल्ला आणि त्याला भारताने दिलेले ऑपरेशन सिंदूरचे प्रत्युत्तर त्यानंतर भारत-पाक संबंधात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानबरोबरच्या क्रिकेट संबंधांबाबत आम्ही केंद्र सरकारच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करीत आहोत, असे मत आयपीएलचे अध्यक्ष अरुण धुमल यांनी व्यक्त केले..आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत रविवारी भारताचा सामना पाकविरुद्ध होत आहे. मे महिन्यात पहलगाममध्ये केलेल्या हल्यानंतर प्रथमच भारत-पाक यांच्यात हा क्रिकेटचा सामना होणार आहे. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात २६ पर्यटकांचा जीव गेल्यामुळे भारतात फार मोठा संताप व्यक्त करण्यात येत आहे..Asia Cup 2025: भारताच्या 'या' दोन खेळाडूंमुळे India vs Pakistan सामन्याची तिकीटं विकली जात नाहीत; एमिरेट्स क्रिकेट बोर्डाचा मोठा दावा.पाकिस्तानविरुद्ध कोणत्याही द्विपक्षीय मालिका अथवा सामन्यांमध्ये खेळायचे नाही, केवळ बहुराष्ट्रीय स्पर्धांत खेळू शकता, असे सरकारकडून आम्हाला स्पष्टपणे सांगण्यात आलेले आहे आणि आम्ही त्यानुसार कार्यवाही करीत आहोत, असे धुमल यांनी सांगितले..‘ड्रीम ११’च्या माघारीमुळे भारतीय संघाला सध्या मुख्य प्रायोजक राहिलेला नाही, यावर भाष्य करताना धुमल यांनी नवे प्रायोजक निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याची माहिती दिली. पुढील दोन-तीन आठवड्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली असेल, असेही ते म्हणाले..Asia Cup 2025: गौतम गंभीर आल्यापासून हे असंच होतंय... Arshdeep Singh वर होणाऱ्या अन्याविरोधात R Ashwin ने उठवला आवाज .पाकिस्तानचा पहिलाच विजयपाकिस्तानच्या क्रिकेट संघाने आशियाई करंडकातील ब गटामध्ये पहिल्या विजयावर मोहर उमटवली. पाकिस्तानकडून मिळालेल्या १६१ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना ओमान संघाचा डाव ६७ धावांवर गडगडला. हमाद मिर्झा याने सर्वाधिक २७ धावा केल्या. पाकिस्तानने ९३ धावांनी विजय मिळवला. त्याआधी पाकने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मोहम्मद हारीसने ४३ चेंडूंमध्ये ६६ धावांची खेळी केली. यामुळे पाकिस्तानला २० षटकांमध्ये सात बाद १६० धावा करता आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.