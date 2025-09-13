क्रीडा

India vs Pakistan Asia Cup 2025 : सरकारच्या आदेशानुसार भारत-पाकिस्तान सामना, नियमांचं पालन करणार; अरुण धुमल यांचं स्पष्टीकरण, नेमकं काय म्हणाले?

Government Guidelines After Pahalgam Attack : आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत रविवारी भारताचा सामना पाकविरुद्ध होत आहे. मे महिन्यात पहलगाममध्ये केलेल्या हल्यानंतर प्रथमच भारत-पाक यांच्यात हा क्रिकेटचा सामना होणार आहे.
Shubham Banubakode
India vs Pakistan Asia Cup 2025 clash will go ahead under government guidelines : पाकिस्तानी दहशतवाद्यांकडून झालेला पहलगाममधील हल्ला आणि त्याला भारताने दिलेले ऑपरेशन सिंदूरचे प्रत्युत्तर त्यानंतर भारत-पाक संबंधात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानबरोबरच्या क्रिकेट संबंधांबाबत आम्ही केंद्र सरकारच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करीत आहोत, असे मत आयपीएलचे अध्यक्ष अरुण धुमल यांनी व्यक्त केले.

