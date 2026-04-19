Ajinkya Rahane: सलग 5 पराभवानंतर मोठा स्फोट! अजिंक्य रहाणे म्हणतो बिनधास्त खेळा

अहमदाबाद : कोलकता संघासाठी प्लेऑफ फेरी गाठण्याची आशा दूर जात असली तरी त्यांचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे आशावादी आहे. आपण कठीण परिस्थितीतून जात आहोत. यातून मार्ग काढण्यासाठी अधिक पुढचा विचार न करता समोर असलेल्या एकेक सामन्याचा विचार करा आणि बिनधास्त खेळा, असा सल्ला त्याने आपल्या सहकाऱ्यांना दिला आहे..Suryakumar Yadav: पाककडे आव्हान देण्याची क्षमताच नाही, सूर्या, यापुढे क्रिकेट द्वंद्व असे म्हणू नका, भारतीय कर्णधाराने दाखवला आरसा.गुजरात संघाविरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर बोलताना रहाणे म्हणाला, आपल्यासमोर असलेली कठीण परिस्थिती स्वीकारली, तरीही त्यासमोर शरण जायचे नाही. प्रत्येक दिवस नवा असतो, स्वतःवर विश्वास ठेवायचा, नव्या आव्हानासाठी सज्ज व्हायचे आणि यासाठी मुक्तपणे खेळ करायचा..प्लेऑफ गाठण्यासाठी १४ साखळी सामन्यांपैकी किमान सात ते आठ सामने जिंकावे लागतात. कोलकताचे सहा सामने झाले असून त्यातील पाच सामन्यांत त्यांचा पराभव झाला आहे.आपल्याकडे आता गमावण्यासारखे काही नाही, असा विचार करून बेधडक खेळ केला तर बऱ्याच गोष्टी सकारात्मक घडू शकतात..IPL 2026: धडाकेबाज पंजाबचा सर्वांसमोर दरारा; लखनौ सुपर जायंट्ससमोर आज आव्हानांचा पाढा, पंतसमोर प्रश्नचिन्ह.त्यासाठी प्रत्येक वेळा एकेका सामन्याचा विचार करायचा. खरे तर सलग पराभवानंतर मानसिकता सक्षम करणे सोपे नसते; पण हाच एक मार्ग आता शिल्लक आहे, असे रहाणेने सांगितले. संघातील प्रत्येत जण कामगिरीत सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करतोय, आम्ही कोलकता संघाच्या पाठीराख्यांसाठी खेळतोय. त्यांना आनंद आणि समाधान द्यायचे आहे, असे रहाणे म्हणाला.