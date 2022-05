GT vs RR सामन्यात पाऊस आला तर... बीसीसीआयचा नवा बॅकअप प्लॅन काय?

By

कोलकाता : आयपीएलचा पहिला क्वालिफायर सामना 24 मे रोजी कोलकात्याच्या इडन गार्डवर होणार आहे. गुजारात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील या सामन्यात पाऊस व्यत्यय आणण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे सामन्यात पावसाचा खेळ सुरू झालाच तर काय करायचं याचा बॅकअप प्लॅन बीसीसीआयने तयार केला आहे. जर समजा सामने झाले नाही तर सुपर ओव्हरच्या माध्यमातून आयपीएलच्या 15 व्या हंगामाचा विजेता ठरवला जाईल. आयपीएलच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जर एकाही षटकाचा खेळ झाला नाही तर लीगच्या गुणतालिकेनुसार विजेत्याची घोषणा केली जाईल. (BCCI announce Guideline If IPL 2022 Play Off Matches Wash Out)

बीसीसीआयचे हे नियम दोन्ही क्वालिफायर आणि एक एलिमनेटर सामन्यावरही लागू होणार आहेत. या सामन्यासाठी कोणताही राखीव दिवस ठेवण्यात आलेला नाही. तर फायनलसाठी 30 मे हा राखीव दिवस आहे. फायनल रात्री आठ वाजता खेळवली जाणार आहे. हा सामना अहमदाबादमध्ये होणार आहे. तर प्ले ऑफचे पहिले दोन सामने कोलकात्यात होणार आहेत. येथे वादळी पावसाचा फटका बसण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पहिला क्वालिफायर सामना हा गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात होत आहे. तर एलिमनेटर सामना लखनौ सुपर जायंट आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर यांच्यात होणार आहे. तर दुसरा क्वालिफाय आणि फायनल अहमदाबादमध्ये होणार आहे.

