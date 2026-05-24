Jasprit Bumrah: म्हणून बुमराचा वेग कमी झाला होता; महेला जयवर्धनेने उघड केले सर्वात मोठे गुपित!

मुंबई : जसप्रीत बुमरा टी-२० विश्वकरंडकापासून आतापर्यंत म्हणजे आयपीएलपर्यंत दुखापतीसह मैदानात उतरला, अशी कबुली मुंबई इंडियन्सचे मुख्य प्रशिक्षक महेला जयवर्धने यांनी शनिवारी दिली..मुंबई - राजस्थान यांच्यामध्ये रविवारी आयपीएल साखळी सामना रंगणार आहे. या लढतीच्या पूर्वसंध्येला महेला जयवर्धने यांनी जसप्रीत बुमराबाबत आपले मत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, जसप्रीत बुमरा टी-२० विश्वकरंडकातही दुखापतीसह खेळला. .Arjun Tendulkar: Well Done Arjun! सचिन तेंडुलकर अन् साराची अर्जुनसाठी खास पोस्ट.आयपीएलमध्ये सुरुवातीला त्याला दुखापत कायम होती. त्यामुळे गोलंदाजीचा वेग कमी करण्यास सांगण्यात आले. यामुळे गोलंदाजीतील प्रभाव कमी झाला. अर्थात काही वेळा स्वत:च्या तब्येतीची काळजीही घ्यावी लागते..मागील चार ते पाच सामन्यांमध्ये तो पूर्वपदावर आल्याचे दिसून येत आहे. मुंबईचे आव्हान मात्र संपुष्टात आले आहे. मुंबईच्या इतर गोलंदाजांकडूनही छान कामगिरी करण्यात आली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.