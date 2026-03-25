Chinnaswamy Stadium IPL Security: प्रेक्षकांच्या सुरक्षेसाठी सात कोटी; चिन्नास्वामी स्टेडियम आयपीएल स्पर्धेसाठी सज्ज

बंगळूर : चिन्नास्वामी स्टेडियममधील आणि बाहेरील प्रेक्षकांच्या सुरक्षिततेच्या व्यवस्थेत अधिक सुधारणा करण्यासाठी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर फ्रँचायझीने सात कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केल्याची माहिती फ्रँचायझीचे सीईओ राजेश मेनन यांनी दिली..गतवर्षी आयपीएल जिंकल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी झालेल्या जल्लोषाच्या कार्यक्रमात ११ जणांचे जीव गेले होते. त्या पार्श्वभूमीवर या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. ४ जून २०२५ या दिवशी झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या त्या घटनेतर चिन्नास्वामी स्टेडियमवर देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय एकही सामना झालेला नाही, आता उपाययोजनांची हमी आणि कृती केल्यानंतर यंदाच्या आयपीएलमधील पहिल्या टप्प्याचे पाच सामने येथे होणार आहेत..यात शनिवारी होणाऱ्या उद्घाटनाच्या सामन्याचा समावेश आहे.प्रेक्षकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांनी उत्तम सुविधा मिळण्यासाठी आम्ही जवळपास सात कोटी खर्च केले आहेत, असे मेनन यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले..आम्ही सुरक्षाव्यवस्था अधिक चोख केली आहे. संपूर्ण स्टेडियममध्ये एआयआधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. आधुनिक सुविधा असलेले हे कॅमेरे रियल टाइम अलर्ट देतील, त्यामुळे सर्वत्र लक्ष ठेवण्यात मदत होईल, असे सांगणाऱ्या मेनन यांनी कर्नाटक राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालय यांचेही आभार मानले..स्टेडियममधील प्रवेशद्वारावर अधिक सक्षमपणे सुरक्षा राबवण्यात येणार आहेत. प्रेक्षकांना सहजतेने प्रवेश करता येईल आणि सामना संपल्यानंतर तेवढ्याच सहजतेने बाहेर पडता येईल, यासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे..११ जागा रिकाम्या ठेवणार४ जून २०२५ला झालेल्या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या ११ जणांच्या स्मृती कायम ठेवण्यासाठी चिन्नास्वामी स्टेडियमवर ११ खुर्च्या रिकाम्या ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच बंगळूर संघातील खेळाडू ११ क्रमांकाची जर्सी परिधान करून सराव करणार आहेत.