BCCI Fine CSK: चेन्नईच्या जखमेवर BCCI ने चोळले मीठ! ऋतुराज गायकवाडला एका चुकीसाठी मोजावे लागले तब्बल 'एवढे' लाख रुपये?

Why Did BCCI Fine Chennai Super Kings?: इंडियायन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ चा हंगाम चेन्नई(CSK) संघासाठी फारसा चांगला ठरला नाही. गुरवारी झालेल्या शेवटच्या सामन्यात देखील चेन्नई संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. या परभवसह चेन्नई संघ हा अधिकृतपणे प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडला आहे. या हंगामात चेन्नईने आपले निर्धारित १४ साखळी सामने खेळले ज्यामध्ये त्यांनी 6 सामन्यात विजय मिळवला तर ८ सामन्यात त्यांचा परभवा झाला. .परंतु काल चेन्नईचा सामना गुजारतशी होता,५ वेळचा चँपियन चेन्नई सुपर किंग्सचा आयपीएल २०२६ मधील गुजरात टायटन्सकडून ८९ धावांनी झालेल्या प्लेऑफ च आव्हान संपुष्टात आल. धावांच्या बाबतीतचेन्नईचा हा हंगामातील सर्वात मोठा पराभव आहे. गुजरात विरुद्ध चेन्नईचा सामना संपल्यावर बीसीसीआयने चेन्नईच्या कर्णधारासह संपूर्ण संघावर मोठा दंड ठोठावला..IPL 2026 : चेन्नई सुपर किंग्सला खूप मोठा धक्का! मॅच विनर खेळाडूला दुखापत, उपचारासाठी लंडनला जाणार; स्पर्धेतून माघार निश्चित.बीसीसीआयने चेन्नईचा कर्णधार ऋतुराज गाईकवड वर २४ लाख रुपयांचा दंड लावला आहे, आणि प्लेइंग इलेव्हनमधील सर्व इम्पॅक्ट प्लेयर्सना ६ लाख रुपये किंवा त्यांच्या मॅच फीच्या २५ टक्के, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तो दंड ठोठावण्यात आला आहे..आयपीएलच्या एका परशिद्दीपत्राकणूसार अहमदाबाद येथे झालेल्या नरेंद्र मोदी मैदानात गुजरात टायटन्सविरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात आयपीएल २०२६ चा ६६ वा सामना खेळला गेला परंतु संथ गतीने षटके टाकल्याबद्दल चेन्नईच्या कर्णधार ऋतुराज गाईकवड याला दंड ठोठावण्यात आला आहे..IPL 2026: 'बाबा, हे तुमच्यासाठी' म्हणत ऐतिहासिक अर्धशतक करणारा कोण आहे CSK चा उर्विल पटेल? २८ चेंडूत शतकंही केलंय.चेन्नई संघाचे हे या हंगामातील हे दुसरे उल्लंघन आहे. पहिल्यांदा त्यांनी १८ व्यय सामन्यात केल होत. ऋतुराजला आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम २.२२ अंतर्गत २४ लाख रुपयांचा दंड थोतहवण्यात आला आहे. जे किमान ओव्हर-रेटच्या उल्लंघनाशी संबंधित आहे. इम्पॅक्ट प्लेयर्ससह, प्लेइंग इलेव्हनच्या उर्वरित सदस्यांना ६ लाख रुपये किंवा त्यांच्या सामना शुल्काच्या २५ टक्के, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तो दंड आकारला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.