IPL 2026: लखनौचा संघ चेन्नईलाही धक्का देणार?; ऋतुराज गायकवाडच्या संघासाठी प्लेऑफकरिता विजय आवश्यक, पहा कशी असेल Playing 11

चेन्नई : महेंद्रसिंह धोनी खेळण्याबाबत अनिश्चितता असल्यामुळे सुरुवातीला अडखळणाऱ्या चेन्नई संघाने नंतरच्या सामन्यांत लय मिळवली, परंतु प्लेऑफसाठी सहाव्या स्थानावरून किमान चौथ्या क्रमांकावर पोहोचण्यासाठी पुढील सामने जिंकणे महत्त्वाचे आहे. त्यात उद्या त्यांचा लखनौविरुद्ध सामना होत आहे..लखनौचा संघ केवळ सहा गुणांसह तळाच्या स्थानावर आहे त्यामुळे त्यांच्यासाठी प्लेऑफच्या आशा जवळपास संपलेल्या आहेत, परंतु सलग सहा पराभवांनंतर त्यांनी गेल्या सामन्यात गतविजेत्या बंगळूर संघाला पराभवाचा धक्का दिला होता. हाच आत्मविश्वास कायम ठेवला, तर ते आजचेन्नईचीही वाट रोखू शकतात..आजचा सामना चेन्नईत होत असल्यामुळे घरच्या मैदानावर खेळण्याचा फायदा चेन्नई संघाला होऊ शकतो, पण होऊ ग्राउंड असो वा अवे सामना असो चेन्नई संघाच्या कामगिरीत चढउतार होत राहिले आहेत..संजू सॅमसनने ४० पेक्षा अधिक धावा केल्या त्या सामन्यात चेन्नईने विजय मिळवलेला आहे. त्यामुळे चेन्नई संघाची मदार उद्याही सॅमसनवर असेल. सॅमसनही विचारपूर्वक फलंदाजी करत आहे. सुरुवातीची परिस्थिती आव्हानात्मक असेल, तर विनाकारण आक्रमक फटके मारण्याचा मोह तो टाळतो आणि जम बसल्यानंतर टॉप गिअरमध्ये गाडी चालवून संघाला मोठी धावसंख्या उभारून देतो किवा धावांचा यशस्वीपणे पाठलाग करतो. सॅमसन आमच्या फलंदाजीचा कणा आहे, असे चेन्नई कर्णधार ऋतुराज गायकवाड म्हणालेला आहे..संभावित प्लेइंग इलेव्हन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), रचिन रवींद्र, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, मोईन अली, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी (यष्टिरक्षक), दीपक चहर, तुषार देशपांडे, महेश तीक्षणा, मुकेश चौधरी/रामकृष्ण घोष (खलील अहमद दुखापतग्रस्त).लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)केएल राहुल (कर्णधार/यष्टिरक्षक), क्विंटन डी कॉक, देवदत्त पडिक्कल, मार्कस स्टॉइनिस, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, कृणाल पंड्या, रवी बिश्नोई, यश ठाकूर, मयंक यादव, एम. सिद्धार्थ/मोहसीन खान.