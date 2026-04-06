IPL 2026: RCB कडून पराभूत झाल्यानंतरही CSK च्या फलंदाजांनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड; टी२० मध्ये असा पराक्रम करणार पहिलाच संघ

IPL 2026: आयपीएल २०२६ स्पर्धेचा ११ वा सामना काल (५ एप्रिल) दोन बलाढ्य संघात झाला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात झालेल्या सामन्यात बंगळुरूने चेन्नईला ४३ धावांनी हरवल. चेन्नईला या हंगामातील सलग तिसरा पराभव स्वीकारावा लागला. एम. चिन्नास्वामी येथे खेळल्या गेलेल्या सामन्यात नाणेफेक जिंकून चेन्नईने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. फलंदाजी करायला आलेल्या बंगळुरूने २० षटकात ३ बाद २५० धावा केल्या. यामध्ये टीम डेव्हिडने तुफानी खेळी केली..त्याने २५ चेंडूत ३ चौकार आणि ८ षटकारांसह ७० धावा केल्या. त्याचबरोबर देवदत्त पडिक्कलने ५० धावांची खेळी केली आणि रॉयल चैलेंजर्स बंगळुरूचा कर्णधार रजत पाटिदारने १९ चेंडूत नाबाद ४८ धावा केल्या. २५१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना चेन्नई २०७ धावांपर्यंतच मजल मारू शकले. त्यामुळे त्यांना ४३ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. पण सामना गमावूनसुद्धा चेन्नईने एक वर्ल्ड रेकॉर्ड केला आहे..IPL 2026: ३४ धावांवर ४ विकेट्स, CSK संकटात...संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड क्लिनबोल्ड, चौथ्याच ओव्हरला इमॅक्ट प्लेअरचा समावेश.२५१ धावांचा पाठलाग करायला आलेल्या चेन्नईची सुरुवात खराब झाली. त्यांनी ३० धावांतच ३ विकेट्स गामावल्या होत्या. त्यानंतर संघाला सावरल ते सरफराज खानने, त्याने २५ चेंडूत ८ चौकार आणि २ षटकारांसह ५० धावा केल्या. प्रशांत वीर ४३ आणि जेमी ओव्हर्टनने ३७ धावांची खेळी केली, यामुळे चेन्नईला २०० धावाचा टप्पा पार करता आला. पण चेन्नईचा संपूर्ण संघ १९.४ षटकातच २०७ धावांवर पूर्ण बाद झाला. ज्यात बंगळुरूकडून भुवनेश्वर कुमारने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या, तर जेकॉब डफी, अभिनंदन सिंग आणि कृणाल पांड्या यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेत संघाला सामना जिंकून दिला..काय आहे वर्ल्ड रेकॉर्ड?रॉयल चैलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध धावांचा पाठलाग करताना चेन्नईच्या ९ खेळाडूंनी किमान एक षटकार मारला. अस करणारा चेन्नई सुपर किंग्स टी-२० मधील पहिला संघ ठरला आहे. ९ खेळाडूंनी फलंदाजी करताना डावात एक एक षटकार मारण्याची ही टी२०मधील पहिली वेळ ठरली..RR vs CSK: 'खूप निराश नाही, कारण...' ऋतुराज गायकवाड राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या पराभवानंतरही असं का म्हणाला?.चेन्नईकडून आयुष म्हात्रे आणि मॅट हेन्री हे दोनच असे खेळाडू होते, ज्यांनी एकही षटकार मारला नाही. चेन्नईने आपल्या डावात एकूण ११ षटकार लगावले आहे. चेन्नई सुपर किंग्सने जरी हा सामना गमावला असला तरी त्यांनी एकाच डावत सर्वात जास्त खेळाडूंनी षटकार मारण्याचा रेकॉर्ड आपल्या नावावर करून घेतला आहे. चेन्नईचा पुढील सामना ११ एप्रिलला दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध होणार आहे.