IPL 2026: RCB कडून पराभूत झाल्यानंतरही CSK च्या फलंदाजांनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड; टी२० मध्ये असा पराक्रम करणार पहिलाच संघ

Unique T20 World Record by Chennai: आयपीएल 2026 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सामना गमावूनही अनोखा टी-20 वर्ल्ड रेकॉर्ड केला. एका डावात ९ वेगवेगळ्या खेळाडूंनी षटकार ठोकत इतिहास रचला, ज्यामुळे पराभवातही चेन्नईने विक्रम आपल्या नावावर केला.
सकाळ डिजिटल टीम
IPL 2026: आयपीएल २०२६ स्पर्धेचा ११ वा सामना काल (५ एप्रिल) दोन बलाढ्य संघात झाला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात झालेल्या सामन्यात बंगळुरूने चेन्नईला ४३ धावांनी हरवल. चेन्नईला या हंगामातील सलग तिसरा पराभव स्वीकारावा लागला. एम. चिन्नास्वामी येथे खेळल्या गेलेल्या सामन्यात नाणेफेक जिंकून चेन्नईने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. फलंदाजी करायला आलेल्या बंगळुरूने २० षटकात ३ बाद २५० धावा केल्या. यामध्ये टीम डेव्हिडने तुफानी खेळी केली.

