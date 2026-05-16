IPL चालू असतानाच हार्दिक पांड्या माहिकाची करणार लग्न? चर्चेला उधाण, पण नेमकं सत्य काय?

Viral Wedding Rumours Around Hardik Pandya: भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू आणि मुंबई इंडियन्सचा (MI)कर्णधार हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) हा नेहमीच चर्चेत येत असतो. आयपीएलच्या(IPL) १९ व्या हंगामात हार्दिकच्या नेतृत्वाखालील मुंबई इंडियन्सची कामगिरी फारशी चांगली ठरली नाही. मुंबई इंडियन्स संघ हा आयपीएल २०२६ च्या १९ व्या हंगामात प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडला आहे. दरम्यान दुखापतीमुळे हार्दिक पंड्या मागील २ सामने खेळू शकला नाही. अनेक वृत्तांनुसार हार्दिक पंड्या लवकरच लग्नाच्या बंधनात अडकणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. अशीच एक पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..हार्दिकच्या लग्नाची पोस्ट व्हायरलसोशल मीडियावर अनेक पोस्ट येत असतात आणि त्या व्हायरल होत असतात. अशीच एक पोस्ट सध्या सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेत आहे. या पोस्टमध्ये भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू हार्दिक पंड्या लवकरच लग्न करणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. या पोस्टमध्ये असा दावा केला जात आहे की हार्दिक पंड्या २२ मे रोजी उदयपूर येथे मॉडेल आणि इन्फ्लुएन्सर महिका शर्मासोबत लग्न करणार आहे..हार्दिक गेल्या काही वर्षांपासून महिका शर्मासोबत रिलेशनशिपमध्ये असल्याचं देखील या पोस्टमध्ये म्हटलं जात आहे. महिका अनेकदा मुंबई इंडियन्सच्या सामन्यांदरम्यान मैदानात दिसत असते..हार्दिक खरंच लग्न करतोय का?हार्दिक पंड्या आणि महिका शर्मा यांच्या लग्नाचा दावा करणारी एक पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मात्र अद्यापही दोन्ही बाजूंनी कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. अहवालानुसार, हे दावे पूर्णपणे खोटे असल्याचं सांगितलं जात आहे. या अफवा असून लग्न होणार असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा समोर आलेला नाही..चुकीची माहितीपोस्ट करणाऱ्या अकाउंटची तपासणी केल्यानंतर ते एक ‘पॅरोडी अकाउंट’ (मजाक किंवा व्यंग करणारे बनावट अकाउंट) असल्याचं समोर आलं आहे. हे अकाउंट फक्त लोकांचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी आणि एंगेजमेंट व लाइक्स वाढवण्यासाठी नेहमी खऱ्या बातम्यांसारखी दिसणारी खोटी माहिती किंवा पोस्ट शेअर करत असते..IPL 2026 : हार्दिक पांड्याने रायपूरसाठी विमान पकडलं! पण, त्याला खेळवायचं की नाही, याचा Mumbai Indians करतेच विचार; कारण काय?.आयपीएल २०२६ च्या हंगामात मुंबई इंडियन्सचे आणखी २ सामने बाकी राहिले आहेत. त्यांचे पुढील सामने कोलकाता नाईट रायडर्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्याशी होणार आहेत. या हंगामात मुंबई इंडियन्स प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर झाली असून गुणतालिकेत ती सध्या ९ व्या स्थानावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.