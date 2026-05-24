Viral Video: मैदानात श्रेयस अय्यरचा थरार, पण बाउंड्रीवर चीअरलीडर्ससोबत असं काय घडलं? शेवटी महिला पोलिसांनाच यावं लागलं!

Fans Misbehaviour With Cheerleaders: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ च्या हंगामात शनिवारी रात्री लखनौ येथील एकाना मैदानावर पंजाब किंग्सने (PBKS) ७ गडी राखून विजय मिळवला. या विजयासह पंजाब किंग्सने आयपीएल २०२६ मधील प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवल्या आहेत. मात्र सामन्यादरम्यान चाहते आणि चीअरलीडर्स(Cheerleaders) यांच्यात घडलेल्या एका घटनेने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले..प्लेऑफच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी पंजाब किंग्सला विजयाची गरज असल्याने या महत्त्वाच्या सामन्यात मैदान उत्साहाने भरले होते. मात्र या रोमांचक सामन्यात चाहत्यांच्या एका गटाने चीअरलीडर्ससोबत गैरवर्तन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..मैदानावरील दृश्यांनुसार पोलिस अधिकाऱ्यांनी तात्काळ या प्रकरणाकडे लक्ष देत संबंधित चाहत्यांच्या गटावर कारवाई केली. महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांनीदेखील संबंधित व्यक्तींशी चर्चा करत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. मैदानात श्रेयस अय्यरने जबरदस्त खेळी करत पंजाब किंग्सला या सामन्यात विजय मिळवून दिला. पंजाबच्या सलग ६ सामन्यांतील पराभवाची मालिका देखील यामुळे संपुष्टात आली..आपले पहिले आयपीएल शतक पूर्ण केल्यानंतर अय्यरने हेल्मेट काढून आणि हात उंचावत पंजाबसाठी हा विजय साजरा केला. या विजयामुळे पंजाब किंग्स १४ सामन्यांत १५ गुण आणि +०.३०९ नेट रनरेटसह गुणतालिकेत चौथ्या स्थानावर पोहोचले आहेत..मात्र पंजाबने अद्याप प्लेऑफमधील स्थान निश्चित केलेले नाही. ते आता रविवारी होणाऱ्या वानखेडे येथील मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील सामन्याकडे लक्ष ठेवून असतील..PBKS vs RCB: बंगळुरूने मिळवलं IPL 2026 प्लेऑफचं तिकीट; पंजाबचा सलग ६ व्या पराभवामुळे CSK, RR चा झाला फायदा.सध्या १४ गुणांवर असलेल्या राजस्थान रॉयल्सने जर हा सामना जिंकला तर त्यांचे १६ गुण होतील आणि ते पंजाब किंग्सला मागे टाकतील. मात्र जर मुंबई इंडियन्सने राजस्थानला पराभूत केले तर दिल्ली कॅपिटल्सवर मोठा विजय मिळवून कोलकाता नाईट रायडर्सकडे नेट रनरेटच्या आधारावर पंजाब किंग्सला मागे टाकण्याची दूरची संधी उरेल. मुंबई इंडियन्स आधीच प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडला आहे.