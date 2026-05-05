"मला पुन्हा सांगू नका की..." जसप्रीत बुमराहच्या 'त्या' चुकीवर सुनील गावसकर भडकले; नेमकं काय घडलं?

GAVASKAR SLAMS BUMRAH NO-BALL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) २०२६ चा ४७ वा सामना काल मुंबईच्या वानखेडे मैदानावर मुंबई इंडियन्स(Mumbai Indians) आणि लखनौ सुपर जायंट्स(Lucknow Super Giants) यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने लखनौला ४ गडी राखून पराभूत केलं. या हंगामात हा मुंबईचा केवळ तिसरा विजय आहे. आयपीएल २०२६ च्या हंगामात सलामीचा सामना जिंकल्यानंतर मुंबई इंडियन्स विजयासाठी संघर्ष करत होती..हा हंगाम संघाचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहसाठी(Jasprit Bumrah) फारसा चांगला ठरला नाही. फलंदाजांची झोप उडवणाऱ्या या वेगवान गोलंदाजाला या हंगामात विकेट्स घेणं कठीण जात आहे. त्यातच तो खूप जास्त नो-बॉलही टाकत आहे. यावर माजी क्रिकेटपटू सुनील गावसकर(Sunil Gavaskar) चांगलेच भडकले आहेत. ते म्हणाले, टी-२० क्रिकेटमध्ये जास्त नो-बॉल टाकणं अजिबात स्वीकारार्ह नाही..Mahela Jayawardene: रोहितच्या फिटनेसबाबत सस्पेन्स कायम; रोहितच्या दुखापतीवर महेला जयवर्धनेने सोडलं मौन म्हणाला आम्ही दबाव.. .माजी भारतीय क्रिकेटपटू सुनील गावसकर यांनी लखनौविरुद्ध झालेल्या सामन्यादरम्यान झालेल्या एका मोठ्या चुकीबद्दल मुंबईचा गोलंदाज जसप्रीत बुमराहवर जोरदार टीका केली आहे. झालं असं की लखनौच्या डावात १४ व्या षटकात बुमराहच्या एका चेंडूवर हिम्मत सिंग फसला आणि रायन रिकेल्टनने यष्टिमागे त्याचा झेल पकडला. तो बाद झाला, मात्र गोलंदाजाचा हा आनंद क्षणिक ठरला. कारण सायरन वाजला आणि पंचांनी तो नो-बॉल दिला..त्यानंतर हिम्मत सिंगने शानदार फलंदाजी करत नाबाद ४० धावा केल्या आणि लखनौ संघाला २२८ धावांपर्यंत पोहोचवलं. समालोचन करताना सुनील गावसकर म्हणाले की, "हे मला अजिबात विश्वास बसत नाही की जसप्रीत बुमराह नो-बॉल टाकू शकतो. मला पुन्हा सांगू नका की बुमराहने नो-बॉल टाकलाय. हे अस्वीकार्य आहे. तुम्ही प्रोफेशनल क्रिकेटपटू आहात, तुम्ही एक वेळेस वाईड टाकू शकता, पण नो-बॉल अजिबात नाही.".बुमराहसाठी हा हंगाम ठरला सर्वात वाईटलखनौ सुपर जायंट्सविरुद्धच्या सामन्यातही जसप्रीत बुमराहला विकेट मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. त्याने हिम्मत सिंगला बाद केलं होतं, पण तो नो-बॉल ठरल्याने ती विकेट हुकली. त्याने आपल्या ४ षटकांत ४५ धावा दिल्या. आयपीएल २०२६ च्या या हंगामात आतापर्यंत १० सामन्यांत त्याच्या नावावर केवळ ३ विकेट्स आहेत. आयपीएलच्या इतिहासात जसप्रीत बुमराहसाठी हा सर्वात वाईट हंगाम ठरला आहे..IPL 2026: जसप्रीत बुमराहला मुंबई इंडियन्सकडून विश्रांती मिळणार? हेड कोचने दिलं धक्कादायक उत्तर.सोमवारी झालेल्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करत लखनौ संघाने ५ गडी गमावून २२८ धावा केल्या. मिचेल मार्शने ४४, निकोलस पूरनने ६३ आणि हिम्मत सिंगने ४० धावा केल्या. मुंबईकडून कॉर्बिन बॉशने २ बळी घेतले. लक्षाचा पाठलाग करायला आलेल्या मुंबई संघाने रोहित शर्मा आणि रायन रिकेल्टन यांच्या शानदार खेळीमुळे ८ चेंडू शिल्लक असताना ६ गडी राखून विजय मिळवला. रोहित शर्माने ८४ आणि रायन रिकेल्टनने ८३ धावा केल्या. नमन धीर २३ धावांवर नाबाद राहिला. मुंबई इंडियन्सचा पुढील सामना १० मे रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध होणार आहे.