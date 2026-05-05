GT कडून मोठी चूक झाली? पंजाबला नमवूनही होल्डर समाधानी नाही; भर मैदानात व्यक्त केली नाराजी म्हणाला...

अहमदाबाद : आमच्या गुजरात टायटन्स संघाकडून अजूनही क्षमतेनुसार सर्वोत्तम खेळ झालेला नाही, तरीही आम्ही एकेक विजय मिळवत प्लेऑफच्या दिशेने एकेक पाऊल पुढे टाकत आहोत, असे मत अष्टपैलू जेसन होल्डरने व्यक्त केले..१० सामन्यांत सहा विजय मिळवून प्लेऑफसाठी आव्हान कायम ठेवणाऱ्या गुजरात संघासाठी होल्डरची अष्टपैलू कामगिरी निर्णायक ठरत आहे. त्याने रविवारी झालेल्या पंजाबविरुद्धच्या सामन्यात चार विकेट मिळवले होते. त्यामुळे धडाकेबाज फलंदाजी करीत असलेल्या पंजाबचा डाव १६३ धावांवर मर्यादित राहिला..स्पर्धेत संघ म्हणून आमच्याकडून क्षमतेनुसार खेळ झालेला नाही. प्रत्येक सामन्यात कोणी एक खेळाडू जबाबदारी घेत संघासाठी निर्णायक योगदान देत आहे आणि खात्यात विजयाचे दोन गुण जमा होत आहेत, असे होल्डरने पंजाबवर मिळवल्या विजयानंतर सांगितले..गुजरातसमोर विजयासाठी १६४ धावांचे आव्हान असले तरी त्यांना एक चेंडू राखूनच विजय मिळवता आला. निव्वळ सरासरीपेक्षा विजयाचे दोन गुण मोलाचे आहेत. कारण पहिले प्राधान्य विजय मिळवण्यासाठी असते आणि त्यानंतर निव्वळ सरासरीचा विचार होत असतो. त्यामुळे पंजाबविरुद्ध १६४ धावांचे लक्ष्य आम्ही काही षटके राखून पार करायला हवे होते. असे म्हटले जात असले तरी आमच्यासाठी विजयाचे दोन गुण मोलाचे होते..होल्डरने स्पर्धेत सात विकेट मिळवल्या असल्या तरी त्याने गुजरात संघाच्या वेगवान गोलंदाजीच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीचे श्रेय कागिसो रबाडा आणि मोहम्मद सिराज यांना दिले. पॉवर प्लेमध्ये विकट मिळवून ते संघाला चांगली सुरुवात करून देत आहे. पूर्ण स्पर्धेतील त्यांची कामगिरी लक्षवेधक आहे. पॉवर प्लेमध्ये त्यांच्याविरुद्ध धावा करणे प्रतिस्पर्ध्यांना कठीण होत आहे, असा गौरव होल्डरन केला..एकच वेगवान गोलंदाज पॉवर प्लेमध्ये तीन षटके टाकत नाही, पण रबाडा आणि सिराज प्रत्येकी तीन षटके टाकण्याचा दबदबा निर्माण करीत आहेत, एवढी क्षमता त्यांनी तयार केली आहे. प्रत्येक खेळपट्टीनुसार हे दोघेही आपला टप्पा बदलत असतात आणि त्यांची गोलंदाजी आमच्यासाठी दिशादर्शक ठरत असते, असे होल्डरने सांगितले.